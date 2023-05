Apple tease la WWDC 2023, confirme le keynote du 5 juin à 10h

Alors que nous sommes à moins de deux semaines du coup d’envoi de la WWDC 2023, Apple publie un nouveau communiqué de presse détaillant le calendrier des festivités de plusieurs jours. Apple précise qu’il tiendra son discours d’ouverture annuel le 5 juin à 10 h 00 HAP, l’état de l’Union des plates-formes, et plus encore.

Voici le programme complet d’Apple pour le public, y compris ceux qui regardent de chez eux.

Keynote pomme

5 juin, 10 h HAP

La WWDC23 la plus importante et la plus excitante à ce jour est lancée avec un premier aperçu des mises à jour passionnantes à venir sur les plates-formes Apple plus tard cette année. Le discours d’ouverture sera disponible via apple.com, l’application Apple Developer, l’application Apple TV et YouTube, avec une lecture à la demande disponible après la fin du flux.

Plates-formes État de l’Union

5 juin, 13 h 30 HAP

Les développeurs apprendront comment faire passer leurs applications au niveau supérieur en approfondissant les nouveaux outils, technologies et avancées sur les plates-formes Apple. L’état de l’Union des plates-formes sera diffusé via l’application Apple Developer et le site Web Apple Developer.

Prix ​​du design Apple

5 juin, 18 h 30 HAP

Les Apple Design Awards reconnaissent et célèbrent l’art, l’artisanat, la créativité et l’expertise technique de la communauté des développeurs d’Apple. Les lauréats des Apple Design Awards de cette année seront dévoilés via l’application et le site Web Apple Developer.

Pour les développeurs, le calendrier de la WWDC 2023 est plus détaillé, comme nous l’avons signalé précédemment. Les développeurs auront accès à des visites spéciales d’Apple Park, la possibilité de rencontrer les équipes Apple, et plus encore.

