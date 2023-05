La Terre est sur le point de recevoir un message « extraterrestre » de l’Espace : quand il arrivera

Nous devrions le recevoir mercredi 24 mai à 21h16 heure française, 16 minutes après qu’une sonde en orbite martienne a transmis un signal crypté que nous serons amenés à interpréter.

Que se passerait-il si nous recevions un message d’une civilisation extraterrestre ? Une première réponse scientifique à cette question particulière pourrait arriver sous peu, peut-être dès demain, mercredi 24 mai, lorsque la Terre recevra un message « extraterrestre » directement de l’Espace. Il sera envoyé par l’ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO), une sonde de l’Agence spatiale européenne (ESA) en orbite de Mars qui, à 21h00, heure française, transmettra un signal crypté que nous serons appelés à interpréter.

Un message crypté de l’espace

Le message atteindra la Terre 16 minutes après son envoi, le temps nécessaire pour couvrir la distance actuelle entre Mars et la Terre, et sera reçu par le radiotélescope Medicina (Bologne) géré par l’Institut National d’Astrophysique (INAF) qui , pour l’occasion, seront rejoints par deux autres radiotélescopes, l’US Allen Telescope Array du Seti Institute, en Californie, et le Robert C. Byrd Green Bank Telescope au Green Bank Observatory (Gbo), en Virginie-Occidentale.

Cependant, l’origine du message ne sera pas martienne. Il a été généré, pour simuler la réception d’un signal d’une intelligence extraterrestre, par l’équipe de A Sign in Space, un projet interdisciplinaire promu par l’française Daniela de Paulis, en collaboration avec l’Institut Seti, l’ESA, l’Observatoire de la Banque verte et INAF. « Tout au long de l’histoire, l’humanité a cherché un sens à des phénomènes puissants et transformateurs – dit de Paulis -. Recevoir un message d’une civilisation extraterrestre serait une expérience profondément transformatrice pour toute l’humanité. A Sign in Space offre une opportunité sans précédent de vivre concrètement et de se préparer à ce scénario grâce à une collaboration mondiale, favorisant une recherche ouverte de sens à travers les cultures et les disciplines.

En envoyant le message crypté, qui simulera donc le premier contact avec une civilisation extraterrestre intelligente, chacun se verra offrir la possibilité de participer à son décodage et à son interprétation. « Cette invitation s’adresse au public ainsi qu’aux spécialistes et experts dans tous les domaines » précise l’équipe d’A Sign in Space, qui par le biais de son site internet donnera donc la possibilité à toute personne désireuse de suivre l’événement (ici le lien du live streaming ) pour télécharger le message et essayer de comprendre son contenu. « Déchiffrer un signal extraterrestre et son message initiera un processus infini et varié d’interprétation technologique et culturelle, qui mettra en évidence nos limites, ainsi que notre besoin fondamental de les transcender », a conclu l’équipe.

