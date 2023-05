Final Cut Pro et Logic Pro pour macOS mis à jour avec de nouvelles fonctionnalités et la prise en charge des applications iPad

Apple a publié ce matin Final Cut Pro et Logic Pro pour iPad, marquant la première fois que le logiciel professionnel de la société est proposé aux utilisateurs d’iPadOS. Désormais, la société déploie également des mises à jour des versions macOS de ces applications, qui incluent de nouvelles fonctionnalités et prennent en charge les projets créés dans les applications iPad.

Nouveautés de Final Cut Pro 10.6.6

Final Cut Pro 10.6.6 est livré avec quelques nouvelles fonctionnalités, y compris une option pour importer des projets créés dans Final Cut Pro pour iPad. Cela indique que les professionnels peuvent commencer à éditer une vidéo sur l’iPad et la terminer sur le Mac. Cette option est non seulement pratique mais extrêmement importante, car Final Cut Pro pour iPad manque de certaines fonctionnalités telles que des outils avancés de correction des couleurs.

Une chose à garder à l’esprit est que les projets ne sont pas interopérables entre les versions Mac et iPad. Bien que vous puissiez importer un projet de l’iPad vers le Mac, l’inverse ne fonctionne pas.

Avec la mise à jour d’aujourd’hui, Final Cut Pro pour Mac reçoit également d’autres fonctionnalités annoncées avec la version iPad. Par exemple, l’éditeur gère désormais automatiquement l’espace colorimétrique des clips HDR et SDR en fonction des paramètres du projet. Il existe également de nouveaux titres, transactions et générateurs, ainsi que de nouveaux préréglages de couleur et un masque de suppression de scène pour supprimer l’arrière-plan derrière un sujet.

La version 10.6.6 facilite également l’accès et la modification des paramètres de clip ProRes RAW, ainsi que l’exportation de vidéo 8K HEVC avec accélération matérielle sur les Mac Apple Silicon.

Logique Pro 10.7.8

Semblable à Final Cut Pro, la dernière mise à jour de Logic Pro pour Mac ajoute également la prise en charge de la version iPad. Cependant, Logic Pro a une compatibilité aller-retour, ce qui indique que les utilisateurs peuvent basculer entre les appareils et continuer à travailler sur le même projet sans problème. La mise à jour améliore également les performances de l’application et corrige des bugs.

D’autres applications Apple pour Mac ont également été mises à jour, telles que Motion, Compressor et iMovie. Vous pouvez les trouver sur le Mac App Store.

Il convient de noter que si Final Cut Pro et Logic Pro pour iPad sont disponibles via un abonnement de 4,99 $ par mois chacun, les versions Mac nécessitent toujours un achat unique et ne sont pas incluses dans l’abonnement iPad.

