Samsung Display présente un nouvel écran enroulable et un OLED à détection de santé

De l’autre côté du miroir : Samsung a dévoilé de nouveaux projets et les écrans pliables à venir lors de la SID Display Week 2023. La société essaie de rendre les écrans portables plus mobiles, d’augmenter la flexibilité des appareils à écran pliable et d’explorer le potentiel de détection de la santé de la technologie OLED. Un nouvel outil aidera également les clients à naviguer dans la sélection OLED de Samsung.

Samsung Display a présenté une gamme de prototypes uniques à Los Angeles cette semaine. L’exposition comprenait un écran qui peut rouler comme du papier, un OLED qui peut détecter la santé d’une personne, et plus encore.

Le Samsung Rollable Flex peut s’étirer d’un facteur cinq, d’environ deux pouces à environ 10 pouces. L’unité de démonstration fait rouler l’écran de la taille d’une tablette comme un rouleau dans un design (form factor) similaire à un téléphone, qui pourrait probablement tenir dans la poche d’un utilisateur. On ne sait pas quelle pourrait être la taille maximale du Rollable Flex, mais la technologie pourrait rendre les écrans plus grands comme les moniteurs et les téléviseurs plus faciles à transporter et à installer.

La société a également présenté ses autres technologies d’écran flexibles qu’elle a dévoilées au CES, comme le Flex In & Out, le Flex Hybrid et le Slidable Flex Solo. Contrairement aux téléphones pliables conventionnels qui ne se replient que vers l’intérieur, le Flex In & Out utilise une rotation à 360 degrés pour se replier vers l’intérieur et vers l’extérieur. La technologie figurera peut-être dans le Galaxy Z Fold 5 et pourrait conduire à des téléphones plus fins et plus légers.

Le Flex Hybrid de Samsung combine des fonctionnalités de pliage et de glissement pour permettre à un appareil de remplir plusieurs rôles avec différents facteurs de forme. En janvier, la société en a présenté un qui est passé de 10,5 pouces au format 4:3 à 12,4 pouces en 16:10.

L’autre exposition majeure était l’écran Sensor OLED de Samsung, qui utilise les propriétés uniques de la lumière des écrans OLED pour de multiples fonctions liées à la santé et biométriques. La technologie intègre une photodiode organique sensible à la lumière intégrée dans le panneau, qui détecte la lumière OLED réfléchie.

La nouvelle technologie peut offrir une nouvelle façon de mesurer les fonctions liées à la santé. Par exemple, la contraction et la relaxation des vaisseaux sanguins du doigt affectent la réflexion de la lumière OLED. Ainsi, en touchant l’écran avec deux doigts, l’appareil peut mesurer la fréquence cardiaque, la pression artérielle et le niveau de stress.

Un téléviseur Samsung QD-OLED de 77 pouces et un moniteur ultra-large QD-OLED de 49 pouces sont également apparus lors de l’événement. De plus, la société a fait la promotion de son service OLED Finder, un site Web contenant des informations accessibles sur la gamme de dalle OLED de Samsung.

