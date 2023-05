Les meilleurs smartphones étanches à acheter en 2023

Dans le monde d’aujourd’hui, où les smartphones sont devenus une partie essentielle de nos vies, des accidents sont inévitables. Les chutes et les déversements sont des événements courants qui peuvent avoir des conséquences désastreuses pour nos appareils bien-aimés. Cependant, il existe une solution à ce problème : les smartphones étanches. Ces merveilles de technologie sont conçues pour résister aux rencontres avec l’eau, garantissant que les accidents aquatiques sont (presque) sans conséquence. Dans cet article, nous allons plonger dans le domaine des smartphones étanches et explorer les meilleures options disponibles en 2023.

On peut se demander comment un smartphone peut être rendu étanche. La réponse réside dans sa certification IP, qui sert d’indicateur de son niveau de protection. L’indice IP se compose de deux chiffres, le premier indiquant la résistance de l’appareil aux particules solides comme la poussière et le second indiquant sa résistance à l’eau. Plus le nombre est élevé, plus la protection est grande. Dans notre sélection, nous avons choisi des smartphones certifiés IP68. Cela indique qu’ils sont très résistants à la poussière et à l’eau.

Il est important de noter que la certification IP68 assure une protection contre l’immersion en eau douce pendant une certaine durée. En ce qui concerne l’eau salée, comme la mer, la nature corrosive du sel peut poser un défi même pour les smartphones étanches. S’il advenait que votre téléphone fasse un plongeon inopiné dans l’océan, il est crucial de le rincer le plus rapidement possible à l’eau claire puis de le sécher soigneusement. Prendre ces mesures peut aider à atténuer tout dommage potentiel causé par l’exposition à l’eau salée. Passons maintenant aux meilleurs prétendants aux meilleurs smartphones étanches en 2023 :

Explorer les meilleurs smartphones étanches de 2023

Galaxy S23

Samsung, bien qu’il ne soit pas le pionnier de l’étanchéité dans les smartphones grand public (le crédit revient à Sony), a joué un rôle important dans la vulgarisation de la fonctionnalité lorsqu’il l’a introduite sur le Galaxy S5. Avance rapide jusqu’à présent, la série Galaxy S23, qui comprend trois modèles, poursuit cette tendance avec les trois appareils certifiés IP68. De plus, ces smartphones embarquent la puce Snapdragon 8 Gen 2 et disposent d’écrans Amoled 120 Hz, garantissant une expérience utilisateur incroyablement fluide.

Une force notable de ces appareils réside dans leur qualité photo exceptionnelle. Le trio de modèles de la gamme est équipé d’un module d’appareil photo simplifié mais polyvalent, offrant des performances impressionnantes et fiables en photographie.

De plus, l’interface One UI de Samsung reste délicieusement conviviale, ce qui renforce encore l’attrait général de ces trois excellents smartphones. Si vous tombez sur un Galaxy S d’une génération précédente à un prix avantageux, n’hésitez pas à le saisir, car l’étanchéité est une caractéristique constante sur toute la gamme depuis 2014. Cela inclut bien sûr les S22 et S21. des modèles.

Séries iPhone 13 et iPhone 14

En ce qui concerne les smartphones étanches, Apple rend le processus moins compliqué par rapport au marché Android. La règle est simple : depuis 2016, tous les nouveaux modèles de la gamme Apple sont certifiés IP68. Cependant, Apple va au-delà en s’assurant que ses téléphones peuvent résister à une immersion à 5 mètres de profondeur pendant 30 minutes ! Cela s’applique au nouvel iPhone 14s, ainsi qu’à tous les iPhone 13s, y compris la variante mini.

En termes de performances, les iPhone 14 Pro et Pro Max introduisent la puce A16 Bionic. Alors que l’iPhone 14 conserve la puce A15 de la génération précédente. Cette mise à niveau se traduit par une augmentation de puissance significative. De plus, il y a quelques améliorations intéressantes dans le département de la caméra. Notamment, l’iPhone Pro et Pro Max apportent un changement notable avec l’introduction de « Dynamic Island », un remplacement en forme de pilule pour l’encoche en haut de l’écran. Bien que les modèles d’iPhone 14 eux-mêmes soient d’excellents appareils, ils offrent des différences minimes par rapport à la gamme d’iPhone 13. Par conséquent, si vous n’avez pas besoin des dernières fonctionnalités et que vous souhaitez être plus soucieux de votre budget, il est conseillé d’envisager l’un des modèles d’iPhone 13 à la place.

L’iPhone SE 2020 reste un choix viable parmi les iPhones. Sortie en 2020, cette édition hérite du châssis de l’iPhone 8, qui possédait déjà des capacités d’étanchéité. En conséquence, vous obtenez un smartphone compact avec un écran de 4,7 pouces qui est également résistant à l’eau. Malgré sa petite taille, il ne fait aucun compromis sur les performances. Équipé du processeur A13 Bionic, il délivre le même niveau de puissance que l’iPhone 11, tout en étant disponible à petit prix. En substance, il s’agit d’une option louable offrant un bon équilibre entre qualité et prix abordable.

Série de smartphones Google Pixel 7

Google a maintenu sa tradition d’offrir des fonctionnalités d’étanchéité dans ses smartphones Pixel haut de gamme, et la dernière génération Pixel 7 ne fait pas exception, bénéficiant de la certification IP68. Cependant, ces Pixels se distinguent non seulement par leur résistance à l’eau, mais aussi par leurs designs uniques et captivants, leur savoir-faire irréprochable et, surtout, leurs appareils photo exceptionnels, qui comptent parmi les meilleurs du marché.

Google en a profité pour améliorer son processeur maison avec l’introduction du Tensor G2. Bien que les performances puissent ne pas correspondre aux puces Snapdragon de premier plan, l’expérience utilisateur globale reste excellente, en particulier lorsqu’elle est associée au système d’exploitation natif Android 13.

Pourtant, c’est dans le domaine de la photographie que les appareils Pixel brillent à nouveau. Google a étonné les utilisateurs avec ses remarquables capacités de rendu d’image, en particulier dans des conditions de faible luminosité, grâce à ses avancées algorithmiques impressionnantes. L’introduction de la fonction logicielle « Super Res Zoom » a encore amélioré l’expérience photographique, permettant des capacités de zoom spectaculaires. Vous trouverez plus de détails sur ces fonctionnalités et performances dans nos critiques complètes de Google Pixel 7 et Pixel 7 Pro.

De plus, il convient de noter que les modèles Pixel 6 excellent également en tant que smartphones étanches, offrant la même certification IP68. Ces appareils offrent une excellente alternative à un prix inférieur, ce qui en fait un choix attrayant pour les acheteurs potentiels.

Asus Zenfone 9

Le Zenfone 9 s’avère être un appareil compact et convivial, facilement maniable d’une seule main et s’intégrant sans effort dans un jean slim. Malgré sa petite taille, ce téléphone offre une puissance impressionnante et dispose d’une certification IP68, d’un voyant de notification et même d’une prise casque, une rareté sur les smartphones compacts.

Avec son superbe écran AMOLED de 5,9 pouces fonctionnant à un taux de rafraîchissement adaptatif fluide de 120 Hz, le Zenfone 9 offre une expérience visuellement immersive. De plus, l’appareil offre des performances remarquables malgré son format compact. Grâce au processeur Snapdragon 8+ Gen 1 qui pilote ses animations. Accompagnée de 8 Go de RAM, cette configuration assure des capacités de jeu exceptionnelles. Étonnamment, ce smartphone compact excelle également en termes d’autonomie, offrant une excellente autonomie.

Cependant, le seul inconvénient de cette évaluation par ailleurs positive réside dans les performances de l’appareil photo du Zenfone 9. Équipé d’un double capteur à l’arrière, l’appareil n’atteint pas une qualité d’image remarquable. C’est décevant compte tenu de son prix.

Néanmoins, le Zenfone 9 reste un smartphone louable dans l’ensemble. Surtout pour les personnes qui préfèrent les appareils plus petits et cherchent des alternatives aux offres d’Apple. Il s’agit de l’une des meilleures options disponibles, malgré ses performances de caméra décevantes.

Tout ce que vous devez savoir sur les smartphones étanches

En ce qui concerne les smartphones étanches et les certifications, il y a quelques points à comprendre. La principale méthode de protection des smartphones contre l’eau consiste à installer des joints pour empêcher l’eau de pénétrer par les petits espaces. Cependant, il y a un autre facteur important à considérer : la classification IP. Cette classification mesure la résistance des appareils à la fois à la poussière et à l’eau. Il se compose de deux chiffres, le premier indiquant la résistance à la poussière et le second la résistance à l’eau. Plus ces chiffres sont élevés, plus le niveau de protection est élevé.

La plupart des smartphones étanches sur le marché portent aujourd’hui une certification IP68. Cela indique qu’ils sont protégés contre une immersion dans l’eau de plus de 1 mètre pendant un minimum de 30 minutes et jusqu’à une heure. C’est un bon niveau de protection contre l’exposition accidentelle à l’eau.

Cependant, il est important de noter que la certification IP68 ne garantit pas la protection contre l’eau de mer. L’eau de mer est corrosive en raison de sa teneur en sel et peut laisser des dépôts de sel sur le smartphone même après séchage. Même si les appareils certifiés IP68 sont généralement robustes, ils ne sont pas spécifiquement conçus pour résister à l’exposition à l’eau salée. Si vous avez besoin d’un smartphone capable de gérer l’eau salée, des modèles spécifiques sont disponibles, tels que certains produits Crosscall.

Si votre smartphone est accidentellement immergé dans l’eau de mer, ne paniquez pas. La meilleure chose à faire est de le rincer abondamment à l’eau claire dès que possible. Cela peut aider à minimiser la corrosion et les dommages potentiels.

Bien qu’un smartphone étanche puisse être capable de résister à l’exposition à l’eau, il n’est pas destiné à une utilisation délibérée sous l’eau. L’étanchéité est principalement destinée à protéger contre les accidents, et non à encourager la photographie sous-marine ou une immersion prolongée. Ainsi, il est conseillé d’éviter de prendre des photos sous-marines ou d’utiliser le smartphone sous l’eau comme s’il était sec.

Verdict

En conclusion, l’ère des smartphones fragiles qui succombent aux chutes et aux éclaboussures s’efface peu à peu. Et cela grâce à l’avènement des smartphones étanches. La certification IP68 est devenue un élément clé pour déterminer la capacité d’un appareil à résister à l’eau. Et dans notre sélection pour 2023, nous avons mis en avant certains des meilleurs smartphones étanches disponibles. Qu’il s’agisse du Samsung Galaxy S23, de la famille iPhone 13 et iPhone 14, des smartphones Google Pixel ou de l’Asus Zenfone 9, ces appareils offrent non seulement des spécifications et des fonctionnalités impressionnantes, mais également une bonne protection contre la poussière et l’eau.

