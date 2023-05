La génération d’images IA arrive dans Photoshop avec l’intégration native d’Adobe Firefly

En bref : les abonnés à Photoshop peuvent désormais utiliser les modèles d’IA générative d’Adobe pour manipuler des images existantes en fonction d’invites. L’entreprise a présenté un nouvel outil permettant aux utilisateurs d’ajouter ou de supprimer des objets tout en conservant une image cohérente. La dernière version de Photoshop comprend également d’autres ajouts relativement mineurs.

Adobe Firefly est arrivé dans la dernière version de Photoshop cette semaine. Son ajout le plus important est un outil basé sur l’IA appelé Generative Fill, qui peut utiliser des invites pour transformer les images de manière fluide mais spectaculaire.

Les démonstrations avant et après de la société montrent que Photoshop ajoute de nouveaux objets aux images et étend les bordures des images. Un exemple convertit une photo de portrait d’une fleur en un paysage représentant un champ rempli de fleurs similaires avec des montagnes en arrière-plan. Un autre ajoute une flaque d’eau, une clôture et un camion à une image d’un chien courant sur une route. Plusieurs démos montrent des réflexions précises dans des masses d’eau nouvellement générées.

Les utilisateurs peuvent apporter des modifications en sélectionnant des parties d’une image et en saisissant des descripteurs en langage naturel dans une invite. La fonctionnalité suggère ensuite des idées potentielles en fonction du contexte. Chaque nouvel élément de contenu génératif va dans une couche dédiée pour préserver l’image inchangée.

L’IA peut aussi fonctionner en sens inverse. L’outil Supprimer de Photoshop peut couper des objets à partir d’images tout en maintenant une continuité visuelle dans des arrière-plans complexes. Photoshop utilisait auparavant Content-Aware Fill pour supprimer les objets indésirables des photos avec des résultats mitigés.

La mise à jour de Photoshop ajoute également une barre de menus contextuelle chaque fois que les utilisateurs effectuent des sélections. La barre répertorie les outils et actions recommandés pour réduire le nombre de clics nécessaires pour une tâche complexe. Un outil de dégradé amélioré donne également aux utilisateurs un contrôle plus précis.

En mars, Adobe a dévoilé Firefly, le nom collectif de ses bibliothèques d’IA génératives, tout en confirmant son intention de le connecter à des applications telles que Creative Cloud, Document Cloud, Experience Cloud et Adobe Express. La société a également souligné son intention d’éviter les controverses liées au droit d’auteur entourant l’IA générative, mais il n’est pas clair si Adobe réussira.

Adobe a formé Firefly sur les photos de stock, le contenu du domaine public et le hardware sous licence ouverte, ce qui indique que tout ce que les utilisateurs font avec Generative Fill doit être légalement sûr à publier. Cependant, cela indique que tous les contributeurs de photos d’Adobe aident à former l’IA de l’entreprise sans compensation appropriée. Les abonnés au cloud peuvent explicitement exclure leur travail de la formation à l’IA avec une balise spéciale. Adobe clarifiera ses plans pour rectifier la situation après la sortie de la version bêta de Firefly.

