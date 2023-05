Utiliser Google Discover sur l’iPhone : Avec ces deux applis ça marche

Google Discover n’est pas limité aux appareils Android. Même s’il n’y est pas pré-installé, contrairement aux smartphones Android, vous pouvez également l’utiliser sur l’iPhone sans aucun problème.

Contenu:

Découvrez avec l’application Google ou le navigateur Chrome

Pour obtenir Google Discover sur votre iPhone, vous avez essentiellement deux options : l’application Google ou le navigateur Chrome.

Vous pouvez trouver les deux applications gratuitement dans l’App Store d’Apple. Une fois installés, ouvrez-les simplement et les deux applications devraient faire apparaître le flux Discover directement sur l’écran d’accueil. Vous devrez peut-être d’abord vous connecter avec votre compte Google.

Dans le navigateur Chrome, le flux apparaît sur la page d’accueil par défaut si vous avez activé l’option. Pour cela, vous procédez comme suit :

Cliquez sur le menu à trois points ci-dessous Choisissez « Paramètres » Activer Découvrir

Laquelle des deux applications que vous souhaitez utiliser pour cela dépend de vos préférences personnelles. Par exemple, si vous utilisez quand même le navigateur Chrome, c’est probablement un meilleur choix pour vous. Si vous n’avez pas besoin du navigateur, vous pouvez simplement utiliser l’application Google.

Personnaliser Discover sur iPhone dans l’appli Google

Vous disposez de différentes options pour personnaliser les résultats dans le flux Discover, selon l’application que vous utilisez pour afficher le flux. Dans l’appli Google, procédez comme suit :

Cliquez sur votre photo de profil ou vos initiales en haut à droite Cliquez sur « Mes données dans l’appli Google » Maintenant, vous activez « Résultats personnalisés »

Lorsque cette option est activée, Google utilise les données de votre compte pour vous suggérer des articles et des vidéos personnalisés dans le flux Discover.

Vous pouvez également donner à Google des commentaires supplémentaires en masquant des articles individuels. De cette façon, Google sait que cet article n’a pas répondu à vos goûts et vous propose des articles moins similaires thématiquement.

Cliquez sur le menu à trois points en bas à droite de l’élément Sélectionnez « Masquer ».

Personnaliser Discover sur iPhone dans le navigateur Chrome

Dans le navigateur Chrome, cela fonctionne un peu différemment et probablement encore plus facilement. Ici, vous trouverez les paramètres appropriés directement sur la page de démarrage. Au-dessus du premier élément, vous verrez le mot « Découvrir » et un engrenage sur la droite.

Cliquez sur l’engrenage Puis sur « Gérer les centres d’intérêt »

Ici, vous pouvez désormais indiquer à Google les sujets qui vous intéressent particulièrement et ceux qui ne vous intéressent pas du tout. Sur cette base, vous verrez alors des articles appropriés dans le flux Découvrir.

Nous vous montrons ici comment vous pouvez également utiliser Google Discover sur le bureau :

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :