L’avenir, c’est maintenant : Samsung dévoile un écran OLED enroulable de 12,4 pouces

Samsung veut garder une longueur d’avance sur la concurrence dans la gamme d’écrans. Alors que l’activité de l’entreprise se concentre sur la technologie pliable, elle semble être prête pour un avenir avec des écrans enroulables. Le premier appareil mobile avec ce type d’affichage n’a pas encore fait ses débuts. Oppo a la technologie mais est loin d’en lancer une. LG a presque dévoilé un smartphone enroulable, mais l’idée a fait son chemin aux côtés de la division mobile de l’entreprise. Par conséquent, nous avons de bonnes raisons de croire que Samsung pourrait être le premier à adopter ce type d’affichage dans l’industrie mobile. Lors du salon annuel Display Week à Los Angeles, Samsung a dévoilé un impressionnant écran OLED enroulable de 12,4 pouces.

Écran enroulable Samsung – Le Rollable Flex

Il convient de noter que ce n’est pas la première fois que nous voyons un écran de ce type, mais la solution de Samsung semble être en avance sur la concurrence. Par ailleurs, il s’agit du plus grand écran et roule dans un petit rouleau. Le panneau peut aller de 49 mm à 254,4 mm. Cela se traduit par une évolutivité 5x, ce qui est plus impressionnant que les écrans coulissants qui ne peuvent atteindre que 3x leur taille d’origine. La solution de l’entreprise utilise un axe en forme de O qui imite un défilement. L’entreprise l’appelle Rollable Flex car il peut être complètement enroulé.

Outre le Rollable Flex, la firme présente également le panneau Flex In & Out OLED. Il peut se plier dans les deux sens et c’est un développement majeur par rapport aux OLED flexibles actuels qui se plient dans une seule direction. Cette technologie pourrait changer la donne pour les futurs combinés Samsung Galaxy Z Fold et Flip. À l’heure actuelle, ils ne peuvent se plier que dans une seule direction, mais nous nous attendons à ce que la gamme devienne plus polyvalente à l’avenir. Pour des raisons évidentes, nous ne pensons pas que cette technologie soit prête pour les prochains Galaxy Z Fold5 et Flip5.

L’entreprise en a également profité pour dévoiler sa nouvelle dalle OLED avec lecteur d’empreintes digitales et capteur cardiaque intégrés.

Nous ne savons pas exactement quels sont les plans de Samsung pour les nouveaux écrans, mais il est intéressant de voir de telles avancées. Quant au Rollable Flex, nous ne serions pas surpris de voir un smartphone/tablette Rollable dans le futur. Samsung peut produire un appareil avec un écran enroulable qui peut être utilisé à la fois en mode smartphone et tablette. Nous avons vu de nombreux concepts, mais nous n’avons pas encore vu un dispositif de ce type briser les barrières du concept pour devenir quelque chose de disponible dans le commerce.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine