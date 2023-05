Ce vélo a des roues triangulaires mais fonctionne très bien

Ces dernières années, Sergii Gordieev a publié des vidéos de différents modèles de vélos fabriqués par lui-même sur sa chaîne YouTube. Il se concentre généralement sur les roues : il en a créé des carrées, d’autres dentées et d’autres encore construites avec une série de balles de tennis.

Sergii Gordieev a des problèmes évidents avec les vélos. Et surtout avec ses roues. Il est un ingénieur ukrainien, vit à Toronto au Canada, et a rejoint YouTube en 2017 avec la chaîne The Q. Ces dernières années, il a consacré une grande partie de son travail sur la plateforme à repenser son concept du vélo, et surtout à le concept de roue. Sur sa chaîne YouTube, il y a des vidéos dans lesquelles il a essayé de remplacer les deux roues du vélo par des disques dentés prêts à mordre la glace. Il a créé un vélo qui roule sur des roues carrées, des roues fluorescentes, des roues faites de balles de tennis, et même des roues cassées qui tournent sans se coincer. Mais maintenant, Gordieev est allé plus loin et a créé un vélo qui fonctionne avec des roues triangulaires.

Le mécanisme est plus simple que vous ne pouvez l’imaginer. Et surtout ça marche. Les deux roues ont une forme de base triangulaire, avec des côtés légèrement arrondis. Les bords sont suffisamment arrondis pour éviter que le passage d’un côté à l’autre ne soit trop dur. Même ainsi, sur un vélo normal, le cycliste reviendrait après un mile ou deux avec ses bras détruits par la tension. Le problème a ensuite été résolu avec le châssis. Les roues sont fixées à la partie centrale avec des pièces mobiles qui suivent leur mouvement. Dans la vidéo, Sergii Gordieev montre comment sa créature se déplace sereinement sur une piste cyclable dans un parc. L’intéressant serait de voir comment il se déplace sur un terrain accidenté, avec des trous et des marches. Des zones où la présence de roues triangulaires pourrait même être utile.

Les autres vélos impossibles de Sergii

Sur sa chaîne YouTube, Sergii Gordieev a construit toutes sortes de vélos. Celui à roues triangulaires n’est que le dernier né, mais le vélo qui a le plus intéressé ses utilisateurs jusqu’à présent possède deux énormes disques dentés à la place des roues. Ici l’opération est plus simple. Les deux pignons remplacent les roues normales et le vélo peut se déplacer sur un terrain gelé. Il faut juste un peu d’équilibre. La vidéo de cette création, sortie en février 2021, a cumulé près de 200 millions de vues.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :