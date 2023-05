Google Colab recevra bientôt la génération de code AI et un chatbot

Pourquoi c’est important : Google apporte une nouvelle touche de peinture IA à un autre service Internet, fournissant aux codeurs des ressources accessibles et bon marché pour exécuter du code Python dans un navigateur Web. Colab deviendra plus intelligent et meilleur grâce au machine learning et… Clippy 2.0 ?

Google Colab est ouvert aux affaires depuis 2017, offrant aux programmeurs en herbe un moyen simple de commencer à écrire du code en Python. Shrestha Basu Mallick, chef de produit senior chez Google Labs, a déclaré que plus de 7 millions de personnes dans le monde utilisent déjà le service pour accéder gratuitement à de puissantes ressources informatiques hébergées dans le cloud, même si Colab inclut également un niveau utilisateur payant avec des fonctionnalités plus puissantes.

Colab est basé sur la plate-forme de développement open source Project Jupyter, ne nécessite aucune configuration pour être utilisé et est particulièrement adapté pour exécuter des scripts Python liés à l’apprentissage automatique, à la science des données et aux tâches éducatives. Le service s’améliore encore, a annoncé Google, grâce aux améliorations omniprésentes de l’apprentissage automatique et de la technologie d’IA générative.

Mountain View ajoute ces nouvelles fonctionnalités d’IA à Colab avec des fonctionnalités avancées telles que la complétion de code, le langage naturel pour la génération de code et un chatbot utile. Colab commencera bientôt à utiliser Codey, qui est une famille de modèles LLM pour la génération de code construits sur la plate-forme PaLM 2 AI récemment annoncée.

Codey sera d’abord disponible pour les utilisateurs de Colab aux États-Unis, offrant ce que Google décrit comme une augmentation « spectaculaire » de la vitesse, de la qualité et de la compréhension de la programmation. La première fonctionnalité alimentée par Codey est la génération de code, avec un nouveau bouton « Générer » que les programmeurs peuvent utiliser pour créer des blocs entiers de code à partir de commentaires ou d’invites textuelles.

L’idée derrière la génération de code de Colab est de réduire le temps nécessaire à l’écriture de code répétitif ou de fonctions Python triviales afin que les programmeurs puissent se concentrer sur des parties plus intéressantes – et probablement complexes – de leur projet. Les utilisateurs payants de Colab, a déclaré Google, auront également accès à une fonction de saisie semi-automatique capable de fournir des suggestions pertinentes au fur et à mesure qu’ils tapent.

De plus, les capacités génératives de Codey seront utilisées pour alimenter un nouvel assistant basé sur un chatbot (alias Clippy 2.0 dans de nouvelles aventures d’IA). Les programmeurs pourront poser des questions liées à la programmation de Colab AI, et le chatbot fournira, espérons-le, une réponse non hallucinée avec des instructions et des exemples de code.

Colab est un service utilisé par des millions d’étudiants chaque mois pour apprendre Python et accéder à de puissantes ressources GPU et TPU, a déclaré Google. Désormais, l’outil « Colaboratoire » répondra également au besoin de Google d’intégrer l’IA générative dans davantage de services et essentiellement dans tous les coins d’Internet.

