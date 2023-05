iMessage est actuellement en panne ou ne fonctionne pas partiellement pour certains utilisateurs

Si vous rencontrez des problèmes avec iMessage d’Apple mardi, ce n’est pas seulement vous. La plate-forme est actuellement en panne ou partiellement inopérante pour certains utilisateurs. Alors que dans certains cas, les utilisateurs peuvent envoyer des messages texte mais pas des médias, d’autres se sont plaints qu’iMessage ne fonctionne pas du tout.

Cette histoire est soutenue par Mosyle, la seule plate-forme unifiée d’Apple. Mosyle est la seule solution qui intègre entièrement cinq applications différentes sur une seule plate-forme Apple uniquement, permettant aux entreprises et aux écoles de déployer, gérer et protéger facilement et automatiquement tous leurs appareils Apple. Plus de 38 000 organisations utilisent les solutions Mosyle pour automatiser le déploiement, la gestion et la sécurité de millions d’appareils Apple au quotidien. Demandez un compte GRATUIT dès aujourd’hui et découvrez comment vous pouvez mettre votre flotte Apple sur pilote automatique à un prix difficile à croire.

iMessage ne fonctionne pas pour le moment

La panne a été confirmée par Apple lui-même sur sa page Web System Status. Selon la société, les utilisateurs « peuvent ne pas être en mesure d’envoyer ou de télécharger des pièces jointes dans iMessage ». Apple indique également que seuls certains utilisateurs ont été touchés. On ne sait pas encore ce qui cause le problème, mais les utilisateurs de Twitter se sont plaints sur les problèmes avec le service depuis ce matin.

Le site Web d’Apple suggère que les problèmes ont commencé vers 8 h 50, heure du Pacifique. Downdetector affiche également plusieurs rapports indiquant qu’iMessage n’a pas fonctionné au cours des dernières heures. D’autres services en ligne d’Apple comme iCloud et l’App Store n’ont pas été affectés par la panne d’aujourd’hui, du moins pour le moment.

Si iMessage est lent ou ne fonctionne pas pour vous, vous ne pouvez pas faire grand-chose maintenant, sauf attendre un peu et réessayer plus tard. Pour le moment, il n’y a pas de calendrier pour un correctif.

Plus tôt ce mois-ci, une panne majeure sur les serveurs d’Apple a affecté des services tels que Apple Pay, Apple Card et Apple Cash. Ces derniers mois, les services en ligne d’Apple ont été confrontés à de multiples ralentissements et pannes complètes pendant des heures, voire des jours. Il y a également eu une autre panne affectant Apple Weather. L’entreprise n’a jamais expliqué la raison de ces pannes.

iMessage fonctionne-t-il pour vous ? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :