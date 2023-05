Alimenté par Raspberry-Pi "Decktilité" est une version moderne du Pocket PC classique

C’est un PC dans votre poche ? Si vous possédiez un ordinateur de poche à l’ancienne, cela suscite probablement de bons souvenirs. C’était une époque où de tels appareils semblaient magiques. Techniquement, nous les avons toujours; ils sont juste appelés smartphones maintenant. Cependant, si vous désirez la simplicité d’un ordinateur de poche de la nouvelle école et que cela ne vous dérange pas de vous salir les mains, le DIY Decktility pourrait constituer un excellent projet d’été pour vous et vos enfants.

Le Decktility est une idée originale de Ken Van Hoeylandt, également connu en ligne sous le nom de ByteWelder. C’est un ordinateur de poche super compact mesurant 124,4 x 144 x 16,3 mm (le couvercle de la batterie dépasse de 10,2 mm) et ne pèse que 375 g. Il arbore un écran abordable BigTreeTech Pad 5 de cinq pouces 800 x 480px avec un écran tactile capacitif multitouch.

Le Decktility est alimenté par un Raspberry Pi Compute Module 4 (CM4). Le CM4 utilise un SoC Cortex-A72 64 bits quadricœur à 1,5 GHz pour le traitement. L’appareil utilise également un Arduino Nano pour la gestion de la batterie. Avec l’aide de l’Arduino, les deux cellules au lithium 18650 peuvent alimenter l’appareil pendant environ 6 heures.

Le boîtier pourrait être la partie la plus délicate du projet puisque Hoeylandt l’a fabriqué sur mesure avec une imprimante 3D. Vous êtes prêt à partir si vous avez déjà une imprimante 3D car il inclut les conceptions CAO dans ses fichiers de projet et sa documentation. Sinon, il existe plusieurs services d’impression 3D en ligne. De plus, certains sites marchands UPS proposent une impression personnalisée jusqu’à huit pouces pour 0,50 $ par gramme.

Hoeylandt a installé le système d’exploitation Raspberry Pi sur l’appareil fini, mais a mentionné « vous pouvez théoriquement exécuter votre système d’exploitation préféré avec cette configuration ». J’ajouterais le mot « léger » à cette phrase. Le CM4 a une capacité maximale de 32 Go de mémoire flash eMMC et jusqu’à 8 Go de SDRAM LPDDR4-3200. Gardez donc ces caractéristiques à l’esprit lorsque vous choisissez votre système d’exploitation.

Sachez qu’il ne s’agit pas d’un projet de niveau débutant. Vous voudrez vous familiariser avec l’électronique. Avoir une certaine expérience dans la modification de composants sera également utile car le petit clavier Bluetooth doit être modifié pour tenir dans le boîtier.

Si vous êtes intéressé à creuser dans ce projet ou si vous êtes simplement curieux, Hoeylandt a un journal de construction détaillé sur son site Web. Toute la documentation, les fichiers STL et d’autres ressources se trouvent dans le référentiel GitHub de ByteWelder.

