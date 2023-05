Microsoft va intégrer Bing Search dans ChatGPT d’OpenAI

Lors de l’événement pour développeurs Microsoft Build 2023 aujourd’hui, la société a fait quelques annonces importantes. Il a révélé que Microsoft et OpenAI travaillent sur une nouvelle écologie de plugins de robots de chat. Par ailleurs, la société a confirmé que Windows 11 bénéficierait bientôt d’un nouvel assistant IA appelé Copilot. Le dernier rapport, ainsi que l’un des points forts de l’événement, est la confirmation de Microsoft que la recherche Bing s’intégrera bientôt directement dans ChatGPT d’OpenAI.

Depuis le lancement de son chatbot Bing plus tôt cette année, Microsoft utilise la technologie d’OpenAI comme principal partenaire. Bien sûr, le géant du logiciel a ses fonds dans le projet ChatGPT.

Dans un article de blog, Microsoft a déclaré : « ChatGPT disposera désormais d’un moteur de recherche de classe mondiale intégré pour fournir des réponses plus opportunes et mises à jour et extraire des informations du Web. Les réponses de ChatGPT peuvent désormais être basées sur des données de recherche et Web, et inclure des citations pour que vous puissiez en savoir plus, le tout directement dans le chat.

Les abonnés à ChatGPT Plus bénéficieront d’abord de la nouvelle fonctionnalité de recherche Bing. Cependant, il sera également disponible pour les utilisateurs gratuits dans un avenir proche via un plugin qui ajoutera la recherche Bing au chatbot. En parlant de plugins, Microsoft a annoncé début mai que Bing Chat prendrait en charge les plugins tiers. Aujourd’hui, lors de la Build 2023, la société a confirmé que les développeurs pourront créer des plugins qui fonctionnent sur un certain nombre de plates-formes différentes, notamment Bing Chat, ChatGPT, Dynamics 365 Copilot, Microsoft 365 Copilot et Windows Copilot.

Partenaires du plug-in de chat Microsoft Bing

Microsoft a également annoncé de nouveaux partenaires de plug-in de chat Bing, et la liste ci-jointe est la suivante :

Expedia

Instagram

Kayak

Klarna

Redfin

TripAdvisor

Zillow

Groupesintown

Bohita

Nuageux

Coupert

Reportage

Notes fiscales

Doré

Lexi Shopper

De même

Notable

Domaines d’un seul mot

Invite parfaite

Shopify

Skyscanner

Spotify

Spotnana

Trip.com

Selon Microsoft, ces nouveaux add-ons seront proposés dans le chat Bing ou sur la barre latérale du navigateur Edge dans les semaines à venir. Il sera disponible sur les plates-formes de bureau et mobiles. La société a également ajouté que les navigateurs Windows Copilot et Edge récemment publiés incluront bientôt le plugin de chat Bing.

