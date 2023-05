Critiques : Final Cut Pro pour iPad « rend toujours », Logic Pro pour iPad un « excellent » DAW

Parallèlement au lancement d’Apple de Final Cut Pro et de Logic Pro pour iPad aujourd’hui, nous avons les premières critiques de ceux qui ont testé les applications avant leur sortie. Les premiers retours indiquent que Final Cut Pro comporte un certain nombre de compromis et laisse beaucoup de place à la croissance, tandis que Logic Pro est plus complet au lancement et est prêt à servir de « grande station de travail audio numérique ».

Tout d’abord, regardons ce que disent les avis sur Final Cut Pro pour iPad.

Écrivant pour The Verge, Vjeran Pavic pense que le prix de 4,99 $/mois ou 49,99 $/an est accessible et qu’Apple a réussi avec un design tactile, mais pour ceux qui le comparent à Final Cut Pro sur Mac, « vous pourriez être un peu déçu ».

L’expérience elle-même est remarquablement bonne, et pour 5 $ par mois, c’est un outil très accessible et puissant. Mais finalement, quand il était temps de monter la vidéo que j’avais créée pour tester Final Cut, je suis retourné sur Mac. J’aurais pu le faire sur l’iPad, bien sûr. Mais certains de mes sliders B-roll auraient été beaucoup plus tremblants, et j’aurais été frustré par le résultat final.

Vjeran recommande Final Cut Pro pour iPad comme une « application facile à démarrer », mais dit qu’avec des « fonctionnalités cruciales » comme des raccourcis clavier importants manquants et plus encore, cela ne conviendra pas à ce stade pour ceux qui ont « un flux de travail établi ». ”

Jason Snell de Six Colors qualifie Final Cut Pro pour iPad de « travail en cours ». En commençant par certains des pros, Jason dit :

Bien que l’interface de l’application iPad ne soit pas tout à fait la même que celle de l’application Mac, elle est suffisamment proche pour se sentir familière. Les performances n’ont jamais été un problème sur l’iPad Pro M2 que j’ai utilisé pour tester l’application, même les exportations de fichiers étaient rapides. Une fois que j’ai compris, j’ai pu éditer et exporter des projets assez rapidement, et personne ne saurait jamais que j’ai utilisé mes doigts plutôt qu’un clavier et une souris pour le faire.

En ce qui concerne ce que l’application pourrait faire de mieux, Jason répertorie l’interface tactile, la sélection/séparation des clips, le déplacement des pistes, les exportations, la prise en charge de l’Apple Pencil, etc.

La compatibilité iPad vers Mac est également limitée : « Final Cut Pro pour iPad ne contient pas l’ensemble des fonctionnalités de Final Cut et n’est pas aller-retour entre les plates-formes, bien que les projets iPad puissent être importés sur le Mac. »

En conclusion, Jason déclare : « Toutes les pièces sont en place pour que Final Cut Pro devienne une excellente application iPad, mais il reste encore beaucoup à faire.

Écrivant pour CNET, Scott Stein qualifie l’application de « géniale » mais note « c’est vraiment un tremplin.

Pour les points positifs, Scott voit beaucoup de possibilités avec le Final Cut Pro tactile :

Cependant, je vois beaucoup d’avantages bouillonner ici dans Final Cut Pro sur iPadOS. L’outil de nettoyage est intelligent (bien que les trackpads sur Mac puissent faire quelque chose de similaire). Une certaine prise en charge des animations instantanées au crayon ouvre des possibilités pour mélanger l’art graphique et le montage vidéo, bien que la porte de Final Cut Pro semble plus légèrement ouverte que vraiment maximisée.

Mais des choses comme un manque de prise en charge complète de l’affichage externe l’ont laissé perplexe :

Je suis confus par certaines décisions ici. Final Cut Pro ne prend pas en charge la véritable extension de moniteur externe, même si les puces iPadOS et M1/M2 le font. L’application reflète tout ce qui est affiché sur l’écran de l’iPad sur un moniteur externe connecté, mais il semble que cela aurait dû être une chance d’étendre les capacités de l’iPad Pro.

Avis sur Logic Pro pour iPad

De retour à The Verge, Andrew Marino qualifie Logic Pro pour iPad de « grande station de travail audio numérique pour iPad avec des moyens expérimentaux de faire de la musique ».

Le plus grand changement avec l’adaptation de Logic Pro pour l’iPad est la façon dont vous interagissez avec les plug-ins, les surfaces de jeu et le navigateur repensé. Pour s’adapter à la taille de l’écran, la fenêtre du plug-in comporte des versions simplifiées de chaque plug-in qu’Apple appelle des « tuiles ». Là, vous pouvez modifier les paramètres de base des compresseurs, de l’égaliseur, de la réverbération, etc., puis appuyer sur la vignette pour ouvrir la version complète des plug-ins afin d’affiner les paramètres. Ajuster rapidement quelque chose comme le seuil d’un compresseur, visualiser l’égaliseur paramétrique ou ajuster le mélange humide / sec d’un pitch shifter tout en ayant toujours la vue complète de l’éditeur est vraiment utile et plus efficace pour ce type de configuration.

Andrew note également que l’utilisation du multi-touch est intuitive et amusante avec Logic Pro et le considère comme viable pour créer des projets professionnels. Cependant, il y a quelques mises en garde concernant la compatibilité entre Mac et iPad :

En ce qui concerne la compatibilité avec la version Mac, la plus grande chose que vous ne pouvez pas faire avec la version iPad est de charger de nombreux plug-ins tiers utilisés dans de nombreux DAW de bureau. La version iPad prend en charge un tas de plug-ins Audio Unit disponibles dans l’App Store, mais si vous utilisez des plug-ins VST ou ceux qui ne sont pas dans l’App Store (comme les options Waves populaires), ils ne porteront pas dans votre projet sur l’iPad. Ces plug-ins seront manquants. Votre meilleur pari est de faire rebondir ces effets sur une nouvelle piste audio et de les enregistrer avant votre transfert sur l’iPad. Certaines autres fonctionnalités utilisateur expérimentées manquent dans l’application iPad, telles que l’affichage de plus de données MIDI, l’ajout de notes de projet et des paramètres d’exportation plus personnalisables. Cela n’a pas vraiment eu d’impact sur mon flux de travail, surtout si je dois reporter le projet sur mon bureau, mais cela pourrait être un problème pour certains.

Dans l’ensemble, Andrew considère Logic Pro à partir de 4,99 $/mois comme un « excellent prix » :

Bien que j’hésite à propos des logiciels de production par abonnement, cinq dollars par mois est vraiment un excellent prix pour un outil puissant comme celui-ci, et vous pouvez vous désabonner lorsque vous ne l’utilisez pas.

Dan Ackerman de CNET a également eu une bonne expérience d’utilisation du toucher avec Logic Pro sur iPad après s’être familiarisé avec la navigation :

J’ai passé plusieurs jours à essayer Logic Pro sur un iPad Pro et j’ai trouvé l’expérience plutôt familière, bien qu’une partie de la navigation puisse être délicate si vous utilisez une interface à écran tactile pour recréer ce qui se fait généralement avec un clavier, un pavé tactile et souris. L’utilisation d’un étui à clavier comme le Magic Keyboard d’Apple aide quelque peu, bien qu’il y ait encore une courbe d’apprentissage. Mais une fois que je me suis habitué à manipuler le logiciel via l’écran tactile, cela a ouvert de nouvelles possibilités, et l’une de mes parties préférées de l’expérience consistait à utiliser mes doigts pour pincer et zoomer sur les formes d’onde audio et les données MIDI.

Dan a fait écho aux préoccupations d’Andrew concernant les plugins tiers de Mac qui ne fonctionnent pas avec Logic Pro sur iPad. Bien qu’il pense que c’est « un excellent moyen de faire du mixage et de l’édition de n’importe où », il ne le considère pas comme un remplacement de Logic Pro pour Mac.

Jason Snell de Six Colors a également testé Logic Pro pour iPad. Cependant, il note qu’il n’est pas musicien et qu’il s’occupe principalement de podcasts audio. En fin de compte, il a trouvé que l’application était axée sur les musiciens.

Quand Apple a choisi de construire Logic pour l’iPad, il s’est logiquement concentré sur la création et la production musicale. Le résultat est une application que j’ai l’impression de ne pas pouvoir juger équitablement. J’ai essayé de modifier un podcast sur Logic sur iPad, mais les commandes que j’utilise le plus ne sont tout simplement pas là. Fractionner des clips nécessite de basculer vers le mode Split séparé, de sélectionner un clip et de balayer vers le bas, ou alternativement, d’appuyer et de maintenir un clip pour afficher un menu contextuel, puis de sélectionner Split Clip dans le sous-menu Split. Strip Silence, un outil permettant de diviser automatiquement de longs clips en composants, n’apparaît pas du tout.

