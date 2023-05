Robotaxis arrive à Phoenix et vous pouvez les monter sur Uber

Uber et Waymo ont annoncé un partenariat pour proposer des trajets sans conducteur à Phoenix, en Arizona, à partir de la fin de l’année. Waymo est un leader de la technologie de conduite autonome tandis qu’Uber est la plus grande entreprise de covoiturage au monde. Ainsi, le partenariat permettra à Uber de puiser dans l’expertise de Waymo en matière de conduite autonome, tandis que Waymo bénéficiera du vaste réseau de passagers d’Uber.

Uber va proposer des trajets en voiture sans conducteur à Phoenix



Uber et Waymo ont annoncé un partenariat pluriannuel pour amener les voitures autonomes de Waymo sur la plateforme d’Uber à Phoenix. Le partenariat permettra aux passagers Uber et aux clients de livraison Uber Eats à Phoenix d’utiliser l’application Uber pour héler les voitures Waymo. L’annonce intervient après que Waymo a récemment doublé sa zone de service à Phoenix à 180 miles carrés. C’est aussi la plus grande zone de service entièrement autonome au monde

Dans un premier temps, seul un nombre limité de voitures Waymo sera disponible. Ni Uber ni Waymo n’ont divulgué le nombre de voitures qui seront mises à disposition. Mais la porte-parole de Waymo, Katherine Barna, a déclaré qu’ils ne seraient pas seulement exclusifs à Uber. Les résidents de Phoenix pourront également réserver un trajet Waymo via l’application Waymo One de la société.

« Une fois un ennemi, maintenant un ami »

Uber et Waymo étaient autrefois rivaux et sont désormais partenaires sur le marché des voitures autonomes. En 2017, la société mère de Waymo, Alphabet, a poursuivi Uber pour vol de secrets commerciaux. Le procès découlait d’Otto, une startup de camions autonomes fondée par l’ancien ingénieur de Google Anthony Levandowski. En 2018, Uber a réglé avec Alphabet quatre jours avant que l’affaire ne soit jugée. Levandowski a ensuite été accusé et reconnu coupable d’avoir volé du matériel à son ancien employeur. L’ancien président Donald Trump a gracié Levandowski le dernier jour de son administration.

Fait intéressant, Waymo n’est pas la seule société Robotaxi à apparaître dans l’application d’Uber. Motional, une joint-venture entre Hyundai et Aptiv, a ses véhicules disponibles sur l’application Uber à Las Vegas.

