Comment changer le gamertag Xbox sur la console Xbox et le Web

En ce qui concerne les jeux, de nombreux joueurs préfèrent utiliser un nom d’emprunt ou un nom qui aimerait être connu dans le monde du jeu. Quelle que soit la plate-forme ou le jeu, vous pouvez toujours choisir de vous en tenir à un nom de joueur ou à une étiquette de joueur. Cela peut être utilisé pour identifier facilement un joueur. Maintenant, cela dépend si vous souhaitez utiliser votre vrai nom comme gamertag ou simplement n’importe quel nom composé au hasard avec ou sans chiffres ajoutés.

En ce qui concerne les gamertags, nous examinerons aujourd’hui comment vous pouvez facilement modifier votre gamertag pour votre compte Xbox. Commençons.

Ce que vous devez savoir avant de changer votre gamertag

Vous ne pouvez modifier votre Xbox Gamertag qu’une seule fois gratuitement, puis vous devez payer les frais pour modifier votre Gamertag. Assurez-vous donc de choisir le meilleur Gamertag.

Limite de caractères : sur Xbox, la limite de caractères est de 15, espaces compris, et sur les autres consoles Xbox et Windows, la limite de caractères est de 12, espaces compris.

Le gamertag ne peut pas commencer par un chiffre

La bonne chose à propos de pouvoir changer votre gamertag Xbox est que vous pouvez réellement changer le gamertag de trois manières différentes. Vous pouvez continuer à lire et choisir la solution qui s’applique le mieux pour vous. Mais vous devez connaître certains détails avant de modifier votre gamertag Xbox.

Comment changer le gamertag Xbox sur le Web

L’un des moyens les plus simples, les plus faciles et les plus rapides de changer votre gamertag Xbox consiste à utiliser un navigateur Web. Il s’agit d’un processus simple que vous pouvez suivre sur n’importe quel appareil disposant d’une connexion Internet et d’un navigateur Web. Voici les étapes.

Sur n’importe quel appareil, lancez votre navigateur Web et rendez-vous sur le site Web officiel de Xbox. Alternativement, vous pouvez simplement cliquer sur ce lien pour aller directement sur le site. Il vous sera demandé de vous connecter avec le compte Microsoft que vous utilisez pour votre Xbox. Une fois connecté, vous pouvez saisir votre nouveau gamertag Xbox. Le nombre maximum de caractères que votre gamertag peut utiliser doit être de 12 caractères. Entrez votre nouveau Gamertag dans la zone de texte et cliquez sur Vérifier la disponibilité. S’il affiche que le gamertag ne peut pas être utilisé, vous devrez essayer d’utiliser une combinaison différente. Une fois que vous avez finalisé votre nouveau gamertag, vous pourrez prévisualiser et voir à quoi ressemblera le gamertag sur divers services Xbox. Si vous êtes satisfait du nouveau Gamertag, cliquez sur le bouton Réclamer. Le nouveau Gamertag sera désormais affiché sur tous vos services Xbox utilisés par le compte particulier.

Comment changer le gamertag Xbox sur Xbox One et Xbox Series X|S

Maintenant que vous avez vu comment vous pouvez changer votre gamertag en utilisant le site officiel, saviez-vous que vous pouvez aussi facilement changer votre gamertag à la volée lorsque vous utilisez votre console de jeu Xbox ? Si vous possédez une console Xbox qui a été publiée après la Xbox 360, suivez ces étapes pour modifier votre Gamertag.

Allumez votre console Xbox et connectez-la à Internet. Maintenant, appuyez sur le bouton Xbox de votre manette. Cela ouvrira le guide. Ici, naviguez et sélectionnez les options Profil et Système. Vous devez sélectionner votre profil Xbox. Une fois sélectionné, choisissez Mon profil suivi de Personnaliser le profil. Sélectionnez votre Gamertag sur cet écran. Maintenant, sous Choisissez votre nouveau gamertag, entrez le nouveau gamertag dans la zone de texte. Choisissez Vérifier la disponibilité pour vous assurer que votre gamertag est disponible et que personne ne l’a utilisé. La Xbox va maintenant vous montrer à quoi ressemblera le Gamertag sur différents services. Si vous en êtes satisfait, choisissez l’option Change Gamertag.

Comment changer le gamertag Xbox sur Xbox 360

Si vous êtes quelqu’un qui utilise encore une Xbox 360 et que vous cherchez un moyen de changer le gamertag de votre compte Xbox, vous pouvez facilement le faire sur la console elle-même. Voici les étapes que vous devez suivre.

Allumez la Xbox 360 et saisissez la manette. Accédez à l’option Social sur la Xbox 360 et choisissez Connexion ou Déconnexion. Choisissez votre profil pour vous connecter. Une fois connecté, sélectionnez l’option Paramètres. Maintenant, choisissez Profil et sélectionnez Modifier le profil. Mettez en surbrillance l’option Gamertag et choisissez Entrer un nouveau gamertag. Vous pouvez maintenant saisir un nouveau gamertag. Notez que le nouveau Gamertag ne peut contenir que 15 caractères, espace compris. Choisissez Terminé. Une fois le gamertag valide, choisissez Oui, utilisez ce gamertag pour confirmer votre nouveau gamertag.

Ceci conclut le guide sur la façon dont vous pouvez facilement modifier le Gamertag de votre compte Xbox de différentes manières. Le processus pour changer votre Gamertag est simple et facile. Bien qu’il soit bon d’avoir un Gamertag, il est préférable que votre Gamertag respecte certaines règles établies par Xbox. Le Gamertag ne doit contenir aucun blasphème et le Gamertag ne peut pas non plus commencer par un chiffre.

