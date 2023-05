Photoshop est la première application Adobe Creative Cloud à bénéficier de Firefly Generative AI

Plus tôt cette année, Adobe a publié sa version bêta de Firefly donnant un aperçu de ses efforts en matière d’IA. Aujourd’hui, la société intègre cette IA dans Photoshop – en version bêta – pour donner au logiciel emblématique un « copilote créatif ». Lisez la suite pour découvrir ce qu’Adobe propose alors que Firefly commence l’intégration avec son Creative Cloud.

Alors que la version bêta de Firefly AI se concentrait initialement sur la génération d’images et les effets de texte, les capacités se sont étendues pour offrir la recoloration vectorielle et le remplissage génératif. Maintenant, l’intégration de Firefly avec les applications Creative Cloud a commencé avec Photoshop obtenant Generative Fill en version bêta.

Adobe a annoncé la nouvelle ce matin dans un communiqué de presse et un article de blog :

Aujourd’hui, Adobe a dévoilé Generative Fill dans Photoshop, apportant les capacités d’IA générative d’Adobe Firefly directement dans les workflows de conception. Le nouveau remplissage génératif alimenté par Firefly est le premier copilote au monde dans les workflows de création et de conception, offrant aux utilisateurs une nouvelle façon magique de travailler en ajoutant, étendant ou supprimant facilement du contenu des images de manière non destructive en quelques secondes à l’aide de simples invites textuelles. Cette version bêta de Photoshop est la première application Creative Cloud d’Adobe à intégrer profondément Firefly avec une feuille de route passionnante qui transformera les flux de travail sur Creative Cloud, Document Cloud, Experience Cloud et Adobe Express.

Ashely Still, vice-présidente principale des médias numériques d’Adobe, a déclaré que la nouvelle fonctionnalité de Photoshop permettra aux « clients de donner vie à leurs visions à la vitesse de leur imagination ».

Voici comment fonctionne la nouvelle fonctionnalité de copilote IA :

Le remplissage génératif adapte automatiquement la perspective, l’éclairage et le style des images pour permettre aux utilisateurs d’obtenir des résultats étonnants tout en réduisant les tâches fastidieuses. Generative Fill élargit l’expression créative et la productivité et améliore la confiance créative des créateurs grâce à l’utilisation du langage naturel et des concepts pour générer du contenu numérique en quelques secondes : Propulsé par Firefly : Firefly est conçu pour générer des images sans danger pour un usage commercial et est formé sur les centaines de millions d’images haute résolution sous licence de qualité professionnelle d’Adobe Stock, ce qui permet de garantir que Firefly ne générera pas de contenu basé sur d’autres personnes. ou la propriété intellectuelle (PI) des marques.

Passez comme par magie d’une idée à l’image, avec de simples invites textuelles : ajoutez, étendez ou supprimez du contenu d’images pour obtenir des résultats étonnants.

Éditez de manière non destructive : créez du contenu nouvellement généré dans des calques génératifs, ce qui vous permet de parcourir rapidement une myriade de possibilités créatives et d’inverser les effets quand vous le souhaitez, sans affecter votre image d’origine.

Créez à un rythme transformateur : Expérimentez avec des idées originales, imaginez différents concepts et produisez des variations illimitées de contenu de haute qualité aussi vite que vous pouvez taper.

Les autres nouveautés et améliorations des outils Photoshop incluent aujourd’hui :

Nouveaux préréglages d’ajustement

Barre des tâches contextuelle améliorée

Outil de suppression amélioré

Les dégradés améliorés permettent aux utilisateurs d’effectuer des modifications complexes et de créer des conceptions uniques tout en gagnant du temps

Disponibilité de Photoshop AI Generative Fill

Adobe indique que la nouvelle fonctionnalité Photoshop Generative Fill est disponible à partir d’aujourd’hui avec l’application bêta de bureau ainsi qu’un « module dans l’application bêta Firefly ».

Si vous n’êtes pas encore sur la version bêta de Creative Cloud, vous pouvez en savoir plus sur la page FAQ d’Adobe.

Le lancement officiel est prévu dans le courant du second semestre 2023.

Questions-réponses Photoshop + Firefly AI

Adobe organise également aujourd’hui une session de questions-réponses autour de Photoshop et Firefly AI :

Connectez-vous avec vos designers préférés et les évangélistes Creative Cloud pendant qu’ils diffusent en direct leurs trucs et astuces Photoshop et Firefly le 23 mai. Rejoignez-les entre 8 h et 16 h PT.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :