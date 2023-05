Les finalistes du Apple Design Award annoncés avant la WWDC 2023

Nous sommes à moins de deux semaines de la WWDC 2023 et les finalistes du Apple Design Award ont été officiellement annoncés. Apple a nominé plus de 30 applications dans six catégories allant de l’inclusivité au plaisir et au plaisir, des visuels et des graphiques à l’impact social. Voici la liste complète des finalistes.

Apple a dévoilé ce matin les finalistes sur son site Web pour développeurs avec un rappel de ce que représentent les prix :

Les Apple Design Awards récompensent l’excellence en matière d’innovation, d’ingéniosité et de réalisation technique dans la conception d’applications et de jeux.

Lancez-vous, voici les finalistes dans les six catégories différentes, félicitations à tous !

Inclusivité

Les finalistes de cette catégorie offrent une expérience formidable à tous en soutenant des personnes de divers horizons, capacités et langues.

Plaisir et amusement

Les finalistes de cette catégorie offrent des expériences mémorables, engageantes et satisfaisantes qui sont améliorées par les technologies Apple.

Interaction

Les finalistes de cette catégorie proposent des interfaces intuitives et des commandes simples parfaitement adaptées à leur plate-forme.

Impact social

Les finalistes de cette catégorie améliorent des vies de manière significative et mettent en lumière des problèmes cruciaux.

Visuel et graphisme

Les finalistes de cette catégorie présentent des images époustouflantes, des interfaces habilement dessinées et des animations de haute qualité qui se prêtent à un thème distinctif et cohérent.

Innovation

Les finalistes de cette catégorie offrent une expérience de pointe grâce à une utilisation novatrice des technologies Apple qui les distinguent dans leur genre.

