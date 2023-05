Le dernier mini PC de Zotac reçoit une paire de refroidisseurs AirJet sans ventilateur

Quelque chose à attendre avec impatience : il est presque temps de mettre en place ou de fermer pour Frore Systems. La startup de technologie thermique, qui a tease l’année dernière une technologie de refroidissement potentiellement révolutionnaire qui pourrait éventuellement remplacer les ventilateurs dans les ordinateurs compacts et les gadgets portables, prévoit de présenter son invention au Computex 2023 plus tard ce mois-ci dans un appareil grand public qui sera mis en vente d’ici la fin de l’année.

The Verge s’est récemment arrêté au siège de Frore pour découvrir le Zotac Zbox PI430AJ Pico avec AirJet. Le mini système barebone contient un modeste processeur Intel Core i3-N300 cadencé à 800 MHz avec 8 Go de mémoire LPDDR5 et est refroidi par une paire d’AirJet Minis. Chacun est capable de dissiper environ 4,25W.

L’AirJet de Frore est une solution à semi-conducteurs qui utilise des membranes vibrantes pour créer une aspiration, aspirant l’air dans et à travers un dissipateur de chaleur en cuivre. L’air chauffé est ensuite expulsé par le côté de l’appareil. Nous ne savons pas encore exactement comment cela fonctionne car Frore ne laisserait pas The Verge jeter un coup d’œil à l’intérieur de l’AirJet, mais la société affirme qu’il peut créer 1750 Pascals de contre-pression.

Sean Hollister de The Verge a déclaré que les modèles de démonstration n’étaient pas complètement silencieux, mais étaient beaucoup plus silencieux que la plupart des ventilateurs conventionnels. Un autre avantage de l’utilisation des AirJets est leur profil mince, leur permettant d’être utilisés dans des applications où les ventilateurs traditionnels ne conviendraient tout simplement pas. De plus, ils pourraient également libérer de l’espace à l’intérieur d’une machine exiguë pour faire de la place pour d’autres matériels comme une batterie de plus grande capacité.

La production est déjà en cours sur l’AirJet Mini, et Frore a déclaré qu’il travaillait sur un modèle Pro plus grand qui sera à peu près équivalent au ventilateur de refroidissement à l’intérieur d’un MacBook Pro 13 pouces. Zotac est la seule entreprise que nous connaissons jusqu’à présent à avoir signé pour utiliser la technologie de refroidissement, bien que Frore affirme que d’autres clients prévoient d’annoncer des produits utilisant des AirJets plus tard cette année.

On ne sait pas encore combien Zotac prévoit de facturer sa Zbox PI430AJ Pico avec AirJet, mais nous devrions en savoir plus au Computex la semaine prochaine.

