Peloton lance une application freemium avec de nouveaux niveaux d’adhésion et de nouvelles fonctionnalités

Aujourd’hui, Peloton lance sa nouvelle application freemium. Parallèlement à plusieurs nouveaux niveaux d’adhésion, une nouvelle fonction de force appelée « Peloton Gym » et la sortie de cours d’aviron pour les membres – nous avons beaucoup à creuser.

Cette relance de l’application fait partie des efforts de Peloton pour être considérée comme « plus qu’une entreprise de vélos », ce qui, d’après le dernier rapport financier de Peloton, semble tout à fait être le cas. Au dernier trimestre, plus de la moitié des entraînements effectués sur Peloton n’étaient pas liés au cyclisme.

La relance de l’application Peloton semble fortement basée sur ce fait, avec trois nouveaux niveaux d’adhésion. Cela indique que Peloton a maintenant cinq types d’adhésion différents lorsque vous incluez l’adhésion All Access existante (pour les propriétaires de matériel) et l’adhésion Guide (pour les propriétaires de guides). Les trois nouveaux niveaux numériques comprennent :

Peloton App Free – Le niveau gratuit de l’application Peloton fournira actuellement plus de 50 classes choisies dans 12 des modalités de Peloton. Ce niveau comprendra également un ensemble de classes sélectionnées en rotation qui seront actualisées en permanence.

Peloton App One – 12,99 $ par mois, 129 $ par an. Ce niveau offrira un accès illimité à des milliers de cours dans neuf des 16 modalités de Peloton, notamment la force, la méditation, la marche en plein air, le yoga, etc., en plus de tous les cours inclus dans le niveau gratuit. Les membres d’App One seront également autorisés à suivre jusqu’à trois cours basés sur le matériel par mois (Cycling/Tread/Row).

Peloton App + – 24 $ par mois, 240 $ par an. Le niveau App+ permet un accès illimité à l’ensemble de la bibliothèque Peloton (hors classes Lanebreak ou Scenic). Ce niveau comprend l’accès à tous les cours de cardio basés sur l’équipement pour prendre n’importe quel vélo d’intérieur, tapis roulant ou rameur. Eh oui, le contenu réalisé pour le Peloton Row sera désormais disponible sur l’application !

Gymnase du peloton

Parallèlement à ces changements, Peloton lance également une nouvelle fonctionnalité appelée « Peloton Gym », qui sera disponible à tous les niveaux d’adhésion, Peloton donne aux membres ce dont ils ont besoin pour atteindre leurs objectifs de force partout où ils veulent s’entraîner.

Les entraînements Peloton Gym sont essentiellement des entraînements de force que vous pouvez suivre à votre propre rythme sans instruction coachée. Chaque partie de l’entraînement est écrite, ainsi que des démonstrations de mouvement.

Alors maintenant, il devrait être beaucoup plus facile de suivre certaines routines de force Peloton, peu importe où vous êtes. Surtout dans un gymnase, ce nouveau format de force devrait être beaucoup plus facile à suivre pour les membres.

Connectez la prise de Watts

Ces changements apportés par Peloton sont définitivement un mélange de bonnes et de mauvaises nouvelles pour les membres. Avec une version gratuite de l’application Peloton, la nouvelle fonctionnalité Peloton Gym et enfin l’accès au contenu d’aviron, beaucoup de membres devraient être ravis.

Ceux qui ne seront probablement pas aussi enthousiastes sont les membres numériques actuels de Peloton. Pour ce groupe, ils devront mettre à niveau leur adhésion (ce qui représente le double du coût) ou perdre l’accès aux cours de cyclisme et de bande de roulement qu’ils avaient auparavant.

J’ai également testé la nouvelle fonctionnalité Peloton Gym la semaine dernière. C’est une fonctionnalité intéressante qui, j’en suis sûr, sera bien accueillie par les membres du Peloton. Cela dit, dans son état actuel, il semble très incomplet.

En règle générale, pour des fonctionnalités telles que le Peloton Gym, vous vous attendez à pouvoir enregistrer et suivre vos poids, à ajuster les répétitions que vous avez effectuées et à personnaliser souvent vos propres routines de force. Rien de tout cela n’est disponible ici. Vous voyez simplement l’entraînement de force Peloton écrit, glissez lorsque vous le terminez et passez à la section suivante.

Les entraînements sur Peloton Gym sont très similaires aux entraînements de force Peloton réguliers. Si vous êtes un fan de ce type de formation, vous l’aimerez. Sinon, il n’y a rien de nouveau à voir ici.

La bonne chose est que Peloton dit qu’ils prendront les commentaires des membres pour développer et ajouter plus de fonctionnalités à cette fonctionnalité au fil du temps.

Que pensez-vous des nouvelles fonctionnalités de l’application Peloton ? Faites-nous savoir sur nos réseaux sociaux!

