Les e-mails, le calendrier, le stockage, le VPN et tous les futurs services chiffrés par Proton sont désormais adaptés aux familles

Après le lancement de sa version bêta du gestionnaire de mots de passe cryptés de bout en bout le mois dernier, Proton sort aujourd’hui avec une nouvelle offre pour les familles. Le nouveau plan Proton Family donne accès à tous les services de l’entreprise – et à tous les services futurs – pour un maximum de six personnes avec 3 To de stockage sécurisé, VPN, et plus encore.

Proton a annoncé le nouveau plan dans un article de blog ce matin :

Aujourd’hui, nous vous présentons Proton Family, notre plan tout-en-un pour protéger la vie privée de votre famille. Lorsque vous êtes parent, vous faites tout ce que vous pouvez pour vous préparer à l’imprévu et assurer la sécurité de votre famille. Mais étendre cette protection en ligne est difficile à moins que vous ne soyez particulièrement féru de technologie – jusqu’à présent. Le plan Proton Family vous permet de protéger vos proches en leur donnant accès à tous les services et fonctionnalités premium de Proton. Jusqu’à six membres de la famille partagent 3 To d’espace de stockage, et chacun dispose de sa propre adresse e-mail cryptée, d’un calendrier, d’un stockage sécurisé pour ses fichiers et d’un VPN pour naviguer en toute sécurité.

Caractéristiques de la famille Proton

Fonctionne pour jusqu’à six membres de la famille

3 To d’espace de stockage à partager pour commencer et 20 Go de stockage bonus chaque année

Proton Mail, Proton Drive, Proton Calendar et Proton VPN avec toutes leurs fonctionnalités premium

Prochainement : Proton Pass, notre nouveau gestionnaire de mots de passe

Les versions payantes de tous les nouveaux services de confidentialité que nous publierons à l’avenir

Prix : 29,99 $/mois, 23,99 $/mois en cas de paiement initial de 12 mois ou 19,99 $/mois en cas de paiement initial de 24 mois

Les nouveaux clients Proton peuvent s’inscrire directement à Proton Family et les clients existants peuvent mettre à niveau leur compte vers le nouveau plan familial.

Proton propose un guide complet pour démarrer avec Proton Family et a également lancé récemment son outil « Easy Switch » pour migrer de Gmail vers Proton.

