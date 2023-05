Apple lance Final Cut Pro et Logic Pro pour iPad, voici les prix, la compatibilité, plus

Apple a annoncé plus tôt ce mois-ci qu’il apporterait pour la première fois son logiciel de création professionnel pour les cinéastes et les musiciens sur ses tablettes. Désormais, Final Cut Pro et Logic Pro sont officiellement disponibles pour iPad. Lisez la suite pour tous les détails, y compris les iPad compatibles avec les applications, les détails de l’essai gratuit, les prix, etc.

Apple affirme que Final Cut Pro pour iPad permet aux créateurs « d’apporter tout votre studio à votre tournage ». Et la société vante les mérites du fait qu’avec Logic Pro pour iPad, vous avez « le studio de musique ultime. Sur le bout de vos doigts. »

Final Cut Pro et Logic Pro ont tous deux été personnalisés pour tirer parti de l’écran tactile de l’iPad et sont dotés des fonctionnalités préférées des versions Mac, mais également de nouvelles mises à jour et fonctionnalités.

Tarification et compatibilité de Final Cut Pro pour iPad

4,99 $/mois ou 49 $/an – après un mois d’essai gratuit

Fonctionne avec l’iPad Pro 11 ou 12,9 pouces avec puce M1 ou M2 (modèles 2021 ou 2022) et l’iPad Air 5e génération avec puce M1 (modèle 2022)

Nécessite iPadOS 16.4 ou version ultérieure

Téléchargez Final Cut Pro pour iPad depuis l’App Store

Tarification et compatibilité de Logic Pro pour iPad

4,99 $/mois ou 49 $/an – après un mois d’essai gratuit

Fonctionne avec les iPad dotés d’une puce A12 Bionic ou plus récente : iPad mini 5e génération et versions ultérieures iPad 7e génération et versions ultérieures iPad Air 3e génération et versions ultérieures iPad Pro 11 pouces 1re génération (2018) et versions ultérieures iPad Pro 12,9 pouces 3e génération (2018) et versions ultérieures

iPadOS 16.4 ou version ultérieure requis

Téléchargez Logic Pro pour iPad depuis l’App Store

Pour en savoir plus sur les fonctionnalités incluses dans Final Cut Pro et Logic Pro pour iPad, consultez nos guides complets et la vidéo promotionnelle d’Apple :

Pour en savoir plus sur la façon dont les derniers iPads se superposent, consultez nos comparaisons approfondies – gardez à l’esprit que Final Cut Pro pour iPad nécessite au moins une puce M1 :

