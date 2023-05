Le nouveau panneau OLED de Samsung peut mesurer la fréquence cardiaque et la pression artérielle

Samsung Display, le premier fabricant mondial d’écrans OLED, a dévoilé le premier panneau OLED au monde avec un lecteur d’empreintes digitales intégré pour la pression artérielle et la fréquence cardiaque. Le nouveau panneau, appelé Sensor OLED, est conçu pour être utilisé dans les smartphones et les tablettes pour la surveillance de la santé.

Samsung Display dévoile le premier panneau OLED au monde avec lecteur d’empreintes digitales et capteur de fréquence cardiaque intégrés

Le capteur OLED est rendu possible par la dernière technologie de photodiode organique (OPD) de Samsung Display. OPD est un type de capteur capable de détecter la lumière, et il est utilisé dans le nouveau panneau pour détecter les empreintes digitales, la pression artérielle et les informations sur la fréquence cardiaque. Le capteur OPD fait partie du panneau OLED, ce qui élimine le besoin d’un lecteur d’empreintes digitales ou d’un capteur de fréquence cardiaque séparé. Cela permet d’économiser de l’espace et des coûts, et cela rend également l’appareil plus esthétique.

En plus de ses capacités de capteur d’empreintes digitales et de fréquence cardiaque, le capteur OLED offre également un certain nombre d’autres fonctionnalités qui le rendent idéal pour la surveillance de la santé. Par exemple, le panneau peut mesurer le niveau de stress de l’utilisateur. Et il peut également être utilisé pour suivre les habitudes de sommeil de l’utilisateur. Ces informations peuvent être utilisées pour aider les utilisateurs à améliorer leur santé et leur bien-être en général.

Selon Samsung Display, pour obtenir des mesures précises de la tension artérielle, les mesures doivent être prises sur les deux bras. L’écran tactile OLED peut reconnaître simultanément les doigts des deux mains. Fournir des informations de santé plus précises que les appareils portables actuels. Cette avancée technologique révolutionnera l’industrie de la santé et du bien-être. Permettre aux gens de surveiller plus facilement leur santé à l’aide de leurs appareils portables.

Samsung Display présente actuellement le capteur OLED lors de la SID Display Week 2023, qui se déroule à Los Angeles, en Californie. La société prévoit de commencer la production de masse du panneau au cours du second semestre 2023.

Le capteur OLED de Samsung Display est une avancée significative dans le domaine de la surveillance de la santé. Le panneau offre un certain nombre d’avantages par rapport aux scanners d’empreintes digitales traditionnels et aux capteurs de fréquence cardiaque, notamment sa taille compacte, sa précision et sa polyvalence. Le capteur OLED sera un acteur majeur du marché de la surveillance de la santé dans les années à venir.

