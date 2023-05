Achèterez-vous une Tesla Model Y / 3 fabriquée en Chine au Canada?

Tesla a terminé sa première expédition de l’usine de Shanghai vers l’Amérique du Nord. L’entreprise offrira désormais le modèle 3 et le modèle Y à vendre au Canada. Le modèle 3 à traction intégrale à longue portée et le modèle Y à traction arrière sont tous deux prêts à être récupérés immédiatement en Colombie-Britannique, au Canada, selon le site Web de Tesla. Les deux voitures sont éligibles à une subvention du gouvernement fédéral de 5 000 dollars canadiens. Cependant, on ne sait pas combien de voitures Tesla construites en Chine sont en vente ou ouvertes à la vente au Canada.

Les voitures construites dans l’usine de Tesla à Shanghai pour l’exportation vers les marchés mondiaux peuvent aider à la vente de voitures produites dans ses usines de Californie et du Texas aux États-Unis. Ceux-ci peuvent être éligibles à des allégements fiscaux allant jusqu’à 7 500 $ dans le cadre d’un programme de subventions du gouvernement américain. Cependant, Tesla fait face à une augmentation des prix et à la rivalité des constructeurs chinois de voitures électriques. L’usine berlinoise de la société a augmenté la production du modèle Y pour les acheteurs européens.

Les Tesla Model Y fabriquées en Chine sont moins chères

Tesla a profité de ses prix plus bas à l’échelle mondiale en basant son usine de production en Chine. Le prix du modèle Y fabriqué en Chine au Canada est de 61 990 dollars canadiens. C’est environ 22% plus cher que le prix de la même voiture avant le lancement de la politique spéciale par la Chine. Tesla est en mesure d’exporter des voitures construites en Chine vers le Canada, et ces modèles sont également éligibles à des subventions. En effet, le Canada ne lie pas les subventions aux voitures électriques à l’emplacement des usines de production de voitures.

Une enquête d’IT Home révèle que les trois premiers chiffres du numéro d’identification d’une voiture (VIN) correspondent au code que Tesla Motors utilise lorsqu’il propose des voitures à la vente. Cela montre clairement que l’usine de Shanghai de Tesla produit le modèle 3 et le modèle Y qui sont vendus au Canada. Les ventes de voitures Tesla au Canada contribueront à la croissance de la part de marché de l’entreprise en Amérique du Nord. Cela ouvrira également un nouveau marché pour les voitures Tesla produites en Chine.

À l’heure actuelle, nous ne connaissons pas les normes de contrôle de qualité et de sécurité des voitures fabriquées en Chine par Tesla. Cela peut être une préoccupation majeure pour les acheteurs potentiels de ces voitures Tesla au Canada. Espérons que la société publiera une déclaration officielle à cet égard.

