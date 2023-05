Google teste des jeux Steam sur des Chromebooks avec des puces Intel N100/N200

Google teste des jeux Steam pour les Chromebooks Intel Alder Lake N100/N200 d’entrée de gamme en alpha. Les Chromebooks nécessitent un matériel spécifique pour offrir une expérience de qualité aux jeux Steam, et tous les Chromebooks ne sont pas compatibles avec Steam. Pour le lancement initial, Google a préparé une liste de 100 jeux Steam qu’ils ont testés sur divers Chromebooks. Cependant, Steam sur ChromeOS n’est actuellement qu’en phase de test bêta, il peut donc y avoir des problèmes pendant que Google améliore encore l’expérience.

En termes de compatibilité, il existe 20 modèles de Chromebook officiellement pris en charge pour Steam sur ChromeOS. Par exemple, le Chromebook 514 d’Acer, le Chromebook Spin 713 d’Acer, le Chromebook G2 de HP et le ThinkPad C14 de Lenovo font partie des Chromebooks qui peuvent accéder à la version bêta de Steam sur ChromeOS. Google a décrit certains des problèmes connus avec les jeux Steam sur les Chromebooks, y compris que les jeux avec des systèmes de protection comme Anti-Cheat et BattlEye peuvent ne pas fonctionner. Il est important de noter que Google ne recommande pas d’essayer Steam sur un Chromebook sur lequel vous comptez pour le travail, l’école ou d’autres activités quotidiennes, car il peut y avoir des bugs. Ces bugs peuvent affecter le système, il est donc important d’être prudent lorsque vous l’essayez.

Comment installer Steam sur un Chromebook

Il existe plusieurs façons d’installer Steam sur un Chromebook, mais il est important de noter que l’application native Steam Chrome OS n’est actuellement qu’en version bêta et n’est prise en charge que sur quelques Chromebooks haut de gamme.

Voici quelques méthodes pour installer Steam sur un Chromebook :

Installez la version bêta officielle de Steam pour Chromebook sur certains Chromebooks. Accédez au site officiel de Steam et sélectionnez Installer Steam, puis sélectionnez Installer à l’ouverture du logiciel Ubuntu, et l’application s’installera automatiquement. Utilisez l’application Android Steam Link sur les Chromebooks non pris en charge. Installez la version Linux de Steam. Installez le système d’exploitation Ubuntu Linux complet. Diffusez Steam depuis un autre PC. Utilisez le cloud computing comme GeForce NOW ou Boosteroid.

Pour installer Steam sur un Chromebook à l’aide de l’application Android Steam Link, suivez ces étapes

Ouvrez la boutique Google Play. Recherchez Steam Link et cliquez sur l’application Steam Link suggérée. L’installation prendra quelques instants. Accédez à l’application Steam sur votre autre ordinateur et sélectionnez Steam > Paramètres > Lecture à distance. Suivez les instructions à l’écran pour coupler votre Chromebook avec votre autre ordinateur. Lancez Steam sur votre Chromebook et sélectionnez le jeu auquel vous voulez jouer.

Il convient de noter que l’exécution de Steam sur un Chromebook peut présenter des problèmes de compatibilité et des bugs, et peut entraîner un décalage en cas de diffusion en continu ou de lecture à distance.

Comment configurer Steam Link sur un Chromebook

Pour configurer Steam Link sur un Chromebook, vous pouvez suivre ces étapes :

Ouvrez le Google Play Store sur votre Chromebook. Recherchez Steam Link et cliquez sur l’application Steam Link suggérée. Installez le lien Steam. Le processus d’installation prendra quelques instants. Assurez-vous que votre Chromebook est connecté au même réseau que votre autre ordinateur. Ouvrez l’application Steam sur votre autre ordinateur. Cliquez sur Steam > Paramètres > Lecture à distance. Suivez les instructions à l’écran pour coupler votre Chromebook avec votre autre ordinateur. Lancez Steam sur votre Chromebook et connectez-vous à votre compte Steam. Sélectionnez le jeu auquel vous voulez jouer.

Il est important de noter que Steam Link n’est qu’un client qui envoie une entrée au Steam PC et reçoit un flux vidéo, vous donnant les moyens de jouer à distance à vos jeux. Bien qu’il soit possible d’exécuter Steam sur un Chromebook, il existe généralement une bonne quantité de bugs et de problèmes de compatibilité, surtout si vous diffusez ou jouez à distance. Par conséquent, il est recommandé d’avoir un PC exécutant Steam sur le même réseau que votre Chromebook

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine