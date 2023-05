La conception de l’écran externe du Galaxy Z Flip5 confirmée par un verre de protection

Le prochain Galaxy Z Flip5 de Samsung est l’un des smartphones les plus attendus de l’année. À l’approche de la date de sortie, des rumeurs sur la conception et les spécifications de l’appareil continuent de circuler parmi les passionnés de technologie. Lors d’une récente fuite, des photos du verre de protection du nouveau téléphone pliable compact ont fait surface, confirmant davantage que l’appareil aura probablement un grand écran externe.

La sortie d’un nouveau smartphone suit souvent un schéma prévisible. Premièrement, il y a des aperçus génériques et des rumeurs qui s’intensifient au fil des mois. Finalement, les premiers accessoires arrivent, comme les couvercles et les verres de protection, indiquant que les producteurs sont confiants dans la conception et prêts pour la production. Le prochain Galaxy Z Flip5 de Samsung ne fait pas exception.

Samsung Galaxy Z Flip5 est livré avec un écran externe plus grand

Le nouvelles photos du verre de protection donnent un aperçu supplémentaire de la conception du téléphone. Samsung semble avoir répondu aux critiques des versions précédentes du Galaxy Z Flip en incluant un grand écran externe. Il s’agit d’une caractéristique importante pour Samsung pour concurrencer d’autres fabricants qui ont déjà dépassé les versions précédentes du Galaxy Z Flip en termes de taille d’affichage.

L’écran externe a été un défi pour Samsung depuis la première version du Galaxy Z Flip, où il était minuscule et presque inutile. Avec les Galaxy Z Flip3 et Z Flip4, la taille diagonale a légèrement augmenté à 1,9 pouces. Cependant, Motorola et OPPO ont déjà dépassé cela avec des écrans de 2,7 pouces et 3,26 pouces, respectivement.

Motorola est sur le point de battre son propre record avec le prochain Razr 40 Ultra. Il devrait comporter un écran externe massif de 3,4 pouces. On pense que Samsung égalera au moins cela avec son Galaxy Z Flip5.

En plus de l’écran externe, d’autres spécifications supposées pour le Galaxy Z Flip5 incluent un écran interne de 6,7 pouces, un processeur Snapdragon 8 Gen2, 12 Go de RAM et un double appareil photo de 12 mégapixels. Samsung aurait repensé la charnière pour la rendre moins visible et permettre un pli « en baisse » de l’écran interne. La prise en charge de DeX est également attendue.

Il y aura quelques différences esthétiques entre les écrans des téléphones Motorola et Samsung. Motorola intégrera deux caméras dans des trous spéciaux sur l’écran, tandis que Samsung aura une conception de « dossier » avec une extension sur la partie inférieure qui occupe une partie de l’espace à côté des caméras.

Galaxy Z Flip5 de Samsung : une nouvelle ère pour les téléphones pliables avec grand écran externe

Outre la conception et les spécifications, la décision de Samsung d’annoncer le téléphone en juillet est significative. Selon les rumeurs, la société annoncerait à la fois le Galaxy Z Flip5 et le Galaxy Z Fold5 en juillet, peut-être plus tôt que la fenêtre habituelle d’août. Cette décision peut être une tentative de concurrencer la sortie prochaine de l’iPhone en septembre.

Un événement Unpacked pourrait avoir lieu le 26 juillet. Les préventes pourraient se poursuivre jusqu’au 11 août. Deux smartphones pliables seront alors disponibles sur le marché. Ce timing pourrait donner à Samsung un avantage sur Apple, qui sort généralement ses nouveaux iPhones en septembre.

Dans l’ensemble, le prochain Galaxy Z Flip5 de Samsung s’annonce comme un appareil impressionnant. Avec son grand écran externe et ses spécifications matérielles puissantes, il est sûr d’être un choix populaire parmi les consommateurs. Samsung prévoit de dévoiler le téléphone en juillet. Cela peut leur donner un avantage sur des rivaux comme Apple. La conception finale et les spécifications du Galaxy Z Flip5 sont inconnues. Il faudra attendre l’annonce officielle. Cependant, les fuites et les rumeurs suggèrent que c’est un appareil qui mérite d’être surveillé.

