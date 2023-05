Comment réparer Google Assistant ne fonctionne pas sur Android TV

En ce qui concerne les meilleurs assistants vocaux virtuels, Google Assistant arrive en tête. Il est incroyablement intelligent et surpasse de nombreux autres assistants en termes de capacités. En fait, Google Assistant est le seul assistant disponible sur un très grand nombre d’appareils. Des téléphones aux Chromebooks, des haut-parleurs intelligents, des montres et même à vos téléviseurs intelligents.

Avec l’assistant Google sur vos téléviseurs intelligents Android et Google, vous pouvez commander tout ce que vous voulez qu’il fasse. Cependant, cela peut être un peu décevant lorsque votre assistant Google sur Android ou Google smart TV refuse de fonctionner. Eh bien, ce n’est tout simplement pas la fin de la route. Il existe un bon nombre de solutions de dépannage que vous pouvez suivre pour que Google Assistant fonctionne sur votre téléviseur intelligent.

Correction de l’assistant Google ne fonctionnant pas sur Android TV

Voyons maintenant les nombreuses solutions de dépannage que vous devez suivre pour que Google Assistant fonctionne sur votre téléviseur intelligent. Commençons.

Vérifiez votre connection internet

Pour que Google Assistant réponde à vos commandes, il doit être connecté à Internet. Il est donc préférable de vérifier d’abord si votre téléviseur est connecté à Internet. Sans Internet, Google Assistant dira seulement qu’il est incapable de terminer la commande car il n’y a pas de connexion Internet.

Vérifiez si la connexion Internet fonctionne réellement ou non. Ensuite, vous voudrez peut-être essayer d’oublier le réseau sur votre Android TV et vous reconnecter au réseau. Si vous ne connaissez pas le mot de passe, vous pouvez choisir d’utiliser une connexion Ethernet entre votre routeur et Android TV.

Alternativement, vous pouvez simplement lancer n’importe quelle application sur votre Android TV et voir si l’application signale quelque chose comme des problèmes de connectivité Internet manquante ou pas de connexion Internet. Si un message est affiché par l’application, vous devrez peut-être contacter votre fournisseur de services Internet et régler le problème.

Une fois que votre connexion Internet a été enregistrée et que votre téléviseur y est connecté, appuyez sur le bouton Google Assistant de votre télécommande et donnez-lui une commande. L’assistant Google devrait maintenant répondre immédiatement à vos commandes vocales.

Déconnectez-vous et connectez-vous à votre compte Google

Maintenant, il est possible qu’il y ait une sorte de problème entre l’assistant et le compte Google qui a été connecté au téléviseur. Suivez donc les étapes pour vous déconnecter de votre compte Google sur votre Android TV.

Allumez votre Android TV et connectez-le à Internet. Maintenant, depuis l’écran d’accueil de votre Android TV, accédez à l’icône d’engrenage Paramètres dans le coin supérieur droit de votre Android TV. Avec le menu Paramètres ouvert, faites défiler vers le bas et sélectionnez l’option Comptes et connexion. Vous verrez votre compte Google. Sélectionnez-le. Enfin, vous verrez une option pour supprimer le compte. Sélectionnez-le. Une fois votre compte supprimé, redémarrez votre Android TV. Lorsque le téléviseur est de nouveau allumé et connecté à Internet, connectez-vous au téléviseur avec votre compte Google. Après vous être connecté, attendez quelques minutes, puis appelez l’assistant Google à partir de la télécommande de votre téléviseur.

Votre assistant Google devrait maintenant fonctionner correctement. Si ce n’est pas encore le cas, vous pouvez suivre la solution de dépannage suivante.

Effacer le cache de l’application Google

Parfois, les données de cache stockées sur votre Android TV peuvent être corrompues. Dans ce cas, vous pouvez facilement effacer ces fichiers de cache. N’oubliez pas que vous devez vider le cache de l’application et non les données de l’application pour l’application Google. Parce que, si vous effacez les données d’application pour l’application Google, vous devrez vous reconnecter au compte Google.

Lancez le menu Paramètres en accédant à l’icône Paramètres en haut à droite de l’écran d’accueil. Maintenant, naviguez vers le bas et sélectionnez Préférences de l’appareil. Faites défiler vers le bas et sélectionnez l’option Applications. Choisissez Voir toutes les applications et faites défiler vers le bas pour choisir Afficher les applications système. Sélectionnez l’application Google. Vous verrez maintenant une liste de différentes options. Mettez en surbrillance l’option Effacer le cache et sélectionnez-la. L’application vous demandera si vous souhaitez vider le cache. Sélectionnez OK ou Oui. Maintenant que le cache de l’application a été vidé, redémarrez le téléviseur et appuyez sur l’assistant Google.

Vérifiez si Google Assistant est activé

L’une des raisons pour lesquelles votre assistant Google peut ne pas fonctionner est probablement que quelqu’un à la maison a désactivé l’assistant Google. Vous pouvez suivre ces étapes pour vérifier et voir si quelqu’un a désactivé Google Assistant.

À l’aide de la télécommande, accédez à l’icône des paramètres sur votre téléviseur. Maintenant, faites défiler et sélectionnez Préférences de l’appareil. Sous Préférences de l’appareil, faites défiler jusqu’à ce que vous voyiez l’option Assistant Google. Une fois que vous voyez l’option Assistant Google, sélectionnez-la. Assurez-vous que la bascule de l’Assistant Google est activée. Assurez-vous également que votre compte Google est également connecté à Google Assistant.

Vérifiez votre télécommande pour les dommages

La plupart des télécommandes Android et Google TV sont équipées d’un bouton Google Assistant. Appuyez et sentez le bouton si le bouton semble enfoncé et que vous ne pouvez pas le retirer, vous devez vous procurer une goupille de sécurité ou un outil d’éjection de carte SIM pour retirer le bouton. Assurez-vous également que votre télécommande contient des piles neuves. Parce que si la télécommande a des piles faibles, vous pouvez être assuré que la télécommande ne fonctionne pas correctement.

Réinitialiser votre téléviseur Android

La dernière solution de dépannage pour résoudre le problème de l’Assistant Google qui ne fonctionne pas consiste à effectuer une réinitialisation. Oui, une réinitialisation d’usine devrait aider à résoudre de nombreux problèmes, y compris Google Assistant. Notez que lorsque vous effectuez une réinitialisation d’usine pour votre Android TV, toutes les applications que vous avez installées seront supprimées. Il en va de même pour votre compte Google et tous les autres paramètres que vous avez ajustés pour tirer le meilleur parti de votre Android TV.

Ouvrez le menu Paramètres en sélectionnant l’icône d’engrenage Paramètres dans le coin supérieur droit de votre téléviseur. Maintenant que le menu Paramètres est ouvert, sélectionnez l’option Préférences de l’appareil. Faites défiler vers le bas jusqu’à ce que vous trouviez l’option Réinitialiser. Un écran de confirmation apparaîtra. Choisissez l’option Réinitialiser. Le téléviseur va maintenant commencer à effectuer une réinitialisation d’usine. La réinitialisation d’usine peut prendre un certain temps. Une fois le reste terminé, le téléviseur redémarrera et vous devrez vous connecter avec votre compte Google. Appuyez sur le bouton Google Assistant de la télécommande et voyez si cela fonctionne. À ce stade, votre assistant Google devrait simplement fonctionner comme prévu.

Ceci conclut le guide sur la façon dont vous pouvez facilement résoudre le problème avec votre assistant Google qui ne fonctionne pas sur votre téléviseur intelligent sous Android. Nous espérons que ce guide a aidé à résoudre le problème.

Si vous avez des doutes, ou d’ailleurs, une solution alternative pour réparer l’assistant Google sur votre Android TV, n’hésitez pas à les laisser dans la section commentaires ci-dessous.

Articles Liés:

Vous souhaitez en apprendre plus sur iOS 16 ? Voici une nouvelle vidéo sur le nouveau système d’exploitation Apple pour l’iPhone.