Un ancien ingénieur d’Apple lance une application Gmail révolutionnaire pour les utilisateurs de Mac

Gmail est un service de messagerie populaire qui compte plus de 1,5 milliard d’utilisateurs dans le monde. Mais il s’agit d’un service de messagerie Web, ce qui indique qu’il n’a pas de client de bureau. Cela peut être gênant pour certains utilisateurs, car ils peuvent préférer avoir une application de bureau pour Gmail. Cela a été un réel problème pour les utilisateurs de Mac car le client de messagerie natif d’Apple est loin d’être idéal. Donc, si vous êtes un utilisateur Gmail et Mac, vous voudrez peut-être consulter Mimestream.

C’est une excellente option pour tous les utilisateurs de Gmail car elle offre une expérience Gmail transparente sur macOS. Et la bonne nouvelle est que l’application vient de sortir d’une phase bêta de plusieurs années. Ainsi, les utilisateurs peuvent directement le télécharger et l’utiliser.

Mimestream pourrait bien être la meilleure application Gmail pour MacOS

Mimestream est une application macOS native pour Gmail fondée par Neil Jhaveri, un ancien ingénieur chez Apple. Jhaveri a travaillé sur Apple Mail de 2010 à 2017. Il a donc une compréhension approfondie de la façon de créer une application qui fonctionne bien sur macOS.

Ainsi, comme prévu, Mimestream regroupe une gamme des fonctionnalités les plus populaires de Gmail dans une application Mac dédiée. Son utilisation est également assez facile. Connectez-vous simplement avec votre compte Gmail et vous pourrez commencer à utiliser toutes vos fonctionnalités Gmail préférées.

Mimestream est en test bêta depuis près de trois ans. La première version a été lancée en novembre 2019. Depuis lors, Jhaveri a son équipe qui y travaille constamment pour inclure toutes les fonctionnalités de base de Gmail. Et maintenant que c’est parfait, la société a déployé Mimestream pour un usage public lundi (22 mai 2023).

Comment fonctionne Mimestream ?

Mimestream utilise l’API Gmail officielle pour offrir une expérience plus transparente et riche en fonctionnalités. En comparaison, la plupart des clients de messagerie utilisent le protocole IMAP, qui est une ancienne façon d’accéder au courrier électronique. IMAP limite également certaines fonctionnalités de Gmail. Par exemple, vous ne pouvez pas créer ou supprimer des libellés, ni déplacer des messages entre des libellés à l’aide d’IMAP. Vous pouvez uniquement afficher et rechercher des libellés. Par ailleurs, certaines fonctionnalités de Gmail basées sur des libellés, telles que la possibilité de filtrer les messages en fonction de libellés, ne sont pas non plus disponibles via IMAP.

Mais puisque Mimestream utilise l’API officielle de Google, vous pouvez utiliser tout cela. Cependant, cela indique également que Mimestream ne peut être utilisé qu’avec des comptes Gmail.

Quoi qu’il en soit, Mimestream 1.0 est une mise à jour majeure qui ajoute plus de 10 nouvelles fonctionnalités à la version bêta déjà puissante. Neil Jhaveri, le créateur de l’application, a décrit certaines des fonctionnalités clés de l’application.

Fonctionnalité de tri avancée

Mimestream offre une fonctionnalité de triage avancée pour vous aider à rester organisé et au top de votre courrier électronique. Avec des fonctionnalités telles que les étiquettes, les catégories de boîte de réception, les filtres côté serveur, les réponses aux invitations du calendrier, la répétition, la puissante recherche Gmail, le filtrage de liste, la prévention du suivi et les réponses aux vacances, vous pouvez facilement gérer votre boîte de réception.

Organiser plusieurs comptes

Mimestream facilite l’organisation de plusieurs comptes de messagerie. Vous pouvez regrouper tous vos comptes dans la boîte de réception unifiée ou les conserver dans leurs propres espaces facilement accessibles avec les profils. Vous pouvez également attribuer des couleurs uniques aux comptes, configurer des heures de travail pour limiter les notifications pour les comptes professionnels et même lier des profils aux filtres de focus macOS.

Écrivez sans effort

Mimestream facilite la rédaction d’e-mails. Avec des fonctionnalités telles que les modèles, la prise en charge des alias Gmail, les mentions, les blocs de code, les listes intelligentes, les substitutions de démarquage, l’annulation de l’envoi, la prise en charge de l’envoi et de l’archivage et même les signatures Gmail synchronisées, vous pouvez écrire des e-mails rapidement et efficacement.

Tirez parti de la puissance de votre Mac

Mimestream tire parti de la puissance de votre Mac pour vous offrir une meilleure expérience de messagerie. Avec des fonctionnalités telles que les notifications push, les raccourcis clavier avancés, les gestes de balayage du trackpad, un magnifique mode sombre, la prise en charge du partage, une barre de menus supplémentaire, etc., vous pouvez utiliser Mimestream comme vous le souhaitez.

Au fur et à mesure que Mimestream devient public, l’application introduit plusieurs nouvelles fonctionnalités qui surprendront même ceux qui l’ont testée depuis la phase bêta.

Créer et gérer des filtres Gmail côté serveur

Séparez les comptes en profils comme « Travail » et « Personnel »

Heures de travail / horaires de notification

Couleurs de compte dans la liste des messages

Gérez votre répondeur de vacances Gmail

Couleurs synchronisées pour les contacts Google

Sélectionner des messages spécifiques dans la vue Conversation

Téléchargement et tarification Mimestream

Vous pouvez essayer Mimestream gratuitement pendant 14 jours. Après l’essai, vous pouvez choisir de vous abonner pour 49,99 $/an ou 4,99 $/mois. Mimestream propose également des plans d’équipe et d’entreprise. Pendant une durée limitée, vous pouvez obtenir 40 % de réduction sur votre première année d’abonnement annuel, ce qui ramène le prix à 29,99 $. Cette offre se termine le 9 juin 2023.

