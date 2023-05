Le bracelet Apple Watch Pride pour 2023 est maintenant disponible

Apple a dévoilé le design 2023 de son groupe annuel Pride Apple Watch plus tôt ce mois-ci. À partir d’aujourd’hui, le bracelet sport Pride Edition est désormais disponible à emporter à la maison.

Les couleurs vibrantes du Pride Edition Sport Band de cette année « symbolisent la beauté et la diversité de la communauté LGBTQ+ », déclare Apple.

Doté d’un design joyeux, le bracelet sport Pride Edition intègre une gamme complète de couleurs vives pour célébrer la beauté et la diversité de la communauté LGBTQ+. En plus des couleurs du drapeau principal de la fierté, le noir et le marron symbolisent les communautés de couleur LGBTQ+ marginalisées, ainsi que celles touchées par le VIH/sida. Le bleu clair, le rose et le blanc honorent les personnes trans et non binaires.