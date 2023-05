Si vous vous demandez ‘Quel Mac dois-je acheter ?’ ne demandez pas ChatGPT

Compte tenu de la manière dont Apple Silicon comble l’écart entre les Mac grand public et professionnels, la réponse à la question « Quel Mac dois-je acheter ? » est peut-être moins simple que jamais. Mais quelle que soit la manière dont vous avez décidé de vous y prendre, ne demandez pas conseil à ChatGPT…

Roman Loyola de Macworld a décidé de faire exactement cela, pour découvrir à quel point il était bon de répondre à la question.

Maintenant que ChatGPT va être beaucoup plus utilisé grâce à son application iPhone officielle, je voulais voir à quel point il peut répondre à l’une des questions les plus courantes : quel Mac dois-je acheter ? S’appuiera-t-il sur ses vastes connaissances pour fournir des informations et des informations utiles ? Connaîtra-t-il les différences entre les lignes et les processeurs ? Et surtout, sera-t-il précis ?

ChatGPT prend un bon départ. Tout comme vous ou moi voudrions comprendre comment un ami utilisera son Mac pour faire une recommandation, le chatbot a lui aussi besoin d’autant de contexte que possible. Il commence donc par énumérer quatre facteurs qui, selon lui, doivent être pris en compte.

1. Objectif : pour quoi prévoyez-vous d’utiliser le Mac ? Si vous avez besoin d’un ordinateur pour des tâches de base comme la navigation sur le Web, la messagerie électronique et le traitement de texte, vous n’aurez peut-être pas besoin du modèle le plus puissant ou le plus cher. Si vous prévoyez d’effectuer des tâches plus exigeantes comme le montage vidéo, la programmation ou les jeux, vous voudrez peut-être vous tourner vers des modèles haut de gamme. 2. Taille : les Mac sont disponibles dans une gamme de tailles, du MacBook Air compact aux plus grands iMac et Mac Pro. Réfléchissez à l’endroit où vous utiliserez votre Mac et à l’espace dont vous avez besoin sur l’écran. 3. Portabilité : Si vous prévoyez d’utiliser votre Mac en déplacement, un ordinateur portable comme le MacBook Air ou le MacBook Pro peut être un meilleur choix qu’un modèle de bureau comme l’iMac ou le Mac Pro. 4. Budget : les Mac peuvent coûter cher, alors pensez à combien vous êtes prêt à dépenser. Le MacBook Air est l’option la plus abordable, tandis que l’iMac et le Mac Pro sont les plus chers.

C’est en fait très similaire aux questions que je poserais à quelqu’un, afin d’orienter mes recommandations.

Mais une fois que nous entrons dans des recommandations spécifiques, tout va plutôt de travers. La plus grande limitation est celle notée dans les clauses de non-responsabilité des chatbots : il a « une connaissance limitée du monde et des événements après 2021 », et ne recommande donc aucune machine M2.

Ses conseils génériques indiquent également que si vous voulez la machine la plus puissante et que vous n’avez pas besoin de portabilité, vous devriez envisager le Mac Pro. Même en 2021, ce serait un très mauvais conseil.

Une fois que Loyola a été plus précis sur ses besoins, il a commencé par recommander un MacBook Pro M1 Max, qui est non seulement exagéré pour ses besoins déclarés, mais également un modèle abandonné. Il n’a mentionné aucun modèle de bureau et s’est retrouvé avec une recommandation plutôt aléatoire pour le MacBook Air M1.

La mauvaise nouvelle, alors, c’est que vous et moi ne sommes pas tirés d’affaire : nos amis devraient toujours nous demander quel Mac acheter, pas ChatGPT.

Photo : Choong Deng Xiang/Unsplash

