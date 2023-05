Vue d’ensemble : les inscriptions universitaires aux États-Unis rattrapent les tendances de certaines autres parties du monde, où les cours de sciences et d’informatique sont beaucoup plus demandés que les sciences humaines, les sciences sociales et les arts libéraux. La tendance est particulièrement marquée dans certains collèges, comme l’Université du Maryland, qui constate une augmentation des inscriptions dans les cours d’informatique et une baisse notable de la demande en sciences humaines.

Selon les informations du Washington Post, la tendance est perceptible dans tout le pays et ne se limite pas à une seule université. S’adressant à la publication, une senior de l’U-Md a déclaré que certains de ses cours d’informatique regorgent de « centaines d’étudiants », tandis que les cours de linguistique et d’études persanes sont beaucoup plus petits. Selon le rapport, l’université compte actuellement environ 2 400 étudiants en arts et sciences humaines et environ 3 300 en informatique. C’est un changement majeur par rapport à 2010, lorsque les majors en arts et sciences humaines étaient 4 fois plus nombreuses que les étudiants en informatique.

Le rapport sur la popularité croissante des cours liés à l’informatique et à la technologie n’est pas basé sur les inscriptions dans une université, mais étayé par des chiffres précis de partout aux États-Unis. Selon les données du National Student Clearinghouse Research Center, le nombre d’étudiants américains cherchant Les diplômes de quatre ans en informatique et autres disciplines liées à la technologie ont augmenté de 34% entre 2017 et 2022, tandis que la demande de majeure en anglais et d’histoire a chuté de 23% et 12%, respectivement.

L’engouement croissant pour les cours d’informatique et de technologie a entraîné une pénurie aiguë de professeurs dans ces domaines et suscité des inquiétudes quant à l’avenir de matières comme l’anglais et l’histoire. Même si de nombreux éducateurs insistent sur le fait que les sciences humaines ne vont nulle part malgré la tendance actuelle, quelques universités abandonnent le fantôme et décident de supprimer progressivement l’histoire et les majors d’anglais en raison du faible taux d’inscription.

L’une des premières universités à franchir cette étape radicale a été l’Université St. Mary’s du Minnesota, qui, en 2022, a annoncé son intention de supprimer progressivement plusieurs majeures au cours des prochaines années, notamment l’actuariat, l’art, l’histoire, l’anglais, les services sociaux, l’international. affaires, musique, industrie de la musique, espagnol, théâtre et théologie. L’Université Marymount, une institution catholique de Virginie du Nord, a emboîté le pas et, en février de cette année, a annoncé qu’elle supprimerait bientôt les majeures en anglais et en histoire.

Heureusement, d’autres universités excluent de telles mesures extrêmes pour l’instant, avec la prévôte de l’U-Md., Jennifer King Rice, disant qu’elle ne voit pas une telle décision socket par son école de si tôt. Quoi qu’il en soit, bien que l’intérêt accru pour les ordinateurs et la technologie soit positif, l’avenir des arts et des sciences humaines pourrait être une source de préoccupation majeure si rien n’est fait rapidement pour remédier à la chute précipitée de l’intérêt pour ces sujets.

