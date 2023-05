Présentation de la Redmi Watch 3 Lite : une montre connectée économique

La smartwatch Redmi Watch 3 Lite est désormais disponible à l’achat en Chine au prix de 55 $. Ce nouvel appareil dispose d’un grand écran AMOLED avec une diagonale de 1,83 pouces, qui est encore plus grande que la précédente Redmi Watch 3 qui a un panneau de 1,75 pouces. Cependant, la version Lite ne dispose pas des fonctionnalités NFC et GPS de l’ancien modèle.

Malgré le manque de certaines fonctionnalités, la Redmi Watch 3 Lite a encore beaucoup à offrir. Il peut passer des appels vocaux via un smartphone couplé Bluetooth et dispose de capteurs de fréquence cardiaque et de SpO2. De plus, il fournit une surveillance du sommeil et un suivi du cycle menstruel. De plus, il existe plus de 100 modes d’entraînement, plus de 200 thèmes et une résistance à l’eau de 5 ATM. L’appareil peut durer jusqu’à 12 jours avec une seule charge et dure généralement environ une semaine.

Le grand écran AMOLED de la Redmi Watch 3 Lite est une caractéristique remarquable. Il offre aux utilisateurs un affichage clair et lumineux, ce qui facilite la lecture des textes et des notifications. Les utilisateurs peuvent personnaliser le cadran de la montre avec plus de 200 thèmes en fonction des préférences de l’utilisateur.

Le manque de fonctionnalités GPS et NFC peut être un inconvénient pour certains utilisateurs, mais le prix abordable et d’autres fonctionnalités le compensent. L’appareil peut toujours être couplé avec un smartphone pour accéder au GPS et à d’autres services basés sur la localisation.

Les fonctions de surveillance de la santé de la Redmi Watch 3 Lite méritent également d’être notées. Grâce aux capteurs de fréquence cardiaque et de SpO2, les utilisateurs peuvent suivre leur niveau de forme physique et surveiller leur niveau d’oxygène. L’appareil dispose également de fonctions de suivi du sommeil et de surveillance du cycle menstruel, ce qui en fait un excellent outil pour la santé et le bien-être des femmes.

La Redmi Watch 3 Lite est également conçue pour les personnes actives avec plus de 100 modes d’entraînement. Que vous aimiez courir, faire du vélo, nager ou faire du yoga, cette montre intelligente est là pour vous. La résistance à l’eau 5ATM indique également que vous pouvez l’emmener nager sans vous soucier des dégâts d’eau.

La durée de vie de la batterie est également impressionnante, avec jusqu’à 12 jours d’utilisation sur une seule charge. Cela indique que les utilisateurs peuvent porter la montre pendant une semaine entière sans avoir à la recharger. L’appareil a également une autonomie typique d’environ une semaine, ce qui est toujours impressionnant par rapport aux autres montres intelligentes du marché.

