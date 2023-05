Mise à jour du firmware HP que les imprimantes briques n’ont toujours pas de correctif

Facepalm : Certaines imprimantes HP sont confrontées à de graves problèmes, et cette fois, cela n’a rien à voir avec le fait que la société bloque délibérément les cartouches d’encre tierces. Une mise à jour du firmware HP publiée plus tôt ce mois-ci a bloqué les imprimantes OfficeJet de certains clients – et il n’y a toujours pas de correctif disponible.

Depuis environ la deuxième semaine de mai, les forums d’assistance de HP regorgent d’utilisateurs en colère qui se plaignent que les imprimantes OfficeJet sont bloquées après l’installation d’une mise à jour du firmware.

Les utilisateurs concernés qui ont installé le firmware ont constaté qu’un écran bleu avec le code d’erreur 83C0000B est apparu sur les écrans tactiles de leurs imprimantes. La réparation de l’imprimante nécessite normalement une réinitialisation d’usine, mais cela se fait via l’écran tactile, qui est complètement bouché.

Bleeping Computer rapporte que certains utilisateurs des États-Unis, du Royaume-Uni, d’Allemagne, des Pays-Bas, d’Australie, de Pologne, de Nouvelle-Zélande et de France ont constaté que leurs imprimantes étaient bloquées par la mise à jour.

Les imprimantes concernées par la mise à jour du firmware incluent les modèles de la série OfficeJet 9020e tels que les modèles Pro 9022e, Pro 9025e, Pro 9020e All-in-One et Pro 9025e All-in-One. Pour ceux qui possèdent l’une de ces imprimantes et qui n’ont pas encore installé le firmware, HP recommande de le laisser éteint ou de désactiver leur connexion Internet pour éviter de télécharger automatiquement le logiciel problématique.

Si vous avez installé la mise à jour du firmware et que votre imprimante est en brique, l’envoyer à HP pour réparation est la seule solution. HP a déclaré dans un communiqué que le problème avait affecté un « nombre limité » d’utilisateurs et qu’il travaillait « avec diligence » sur un correctif.

HP recommande à toute personne rencontrant l’erreur de contacter son équipe d’assistance clientèle via https://support.hp.com.

Le problème n’est que le plus récent pour HP, qui a passé les sept dernières années dans une controverse pour avoir diffusé des mises à jour du firmware de ses imprimantes qui désactivaient les cartouches d’encre tierces. Malgré la publicité négative, les plaintes et les poursuites – la plus récente d’entre elles était un paiement de 1,35 million de dollars à des clients dans quatre pays européens – HP n’a pas abandonné ses plans DRM de cartouche. Une récente mise à jour de sécurité de ses imprimantes a entraîné l’augmentation du nombre de modèles bloquant les cartouches dépourvues de puce HP.

