L’iPhone 15 Pro Max permutera le placement de ses capteurs de caméra

Il y a quelques jours, il a été rapporté que l’Apple iPhone 15 Pro Max serait livré avec un téléobjectif périscope. Cependant, le système de téléobjectif périscope est plus complexe que les capteurs de caméra ordinaires. Ils ont besoin d’un espace interne plus grand, Apple a donc dû ajuster le placement des capteurs dans le module de caméra. La configuration de l’objectif de l’iPhone 14 Pro avec les modifications apportées à l’iPhone 15 Pro Max est illustrée dans l’image ci-dessous. L’appareil photo principal 48MP se trouve dans le coin supérieur gauche tandis que le téléobjectif 12MP se trouve dans le coin supérieur droit. De plus, l’objectif ultra grand angle 12MP se trouve dans le coin inférieur. On peut voir que le téléobjectif périscope et les objectifs ultra grand-angle changent de position.

L’iPhone 15 Pro Max est doté de la technologie de téléobjectif périscope qui offre un zoom optique 6x. La technologie de l’appareil photo dépasse le zoom optique 3x de l’iPhone 14 Pro Max. Ce dernier est le premier téléphone mobile Apple qui utilise un téléobjectif périscope. De plus, il a été signalé que l’iPhone 15 Pro Max a une texture mate à l’arrière et sur les côtés et qu’il est plus épais que l’iPhone 14 Pro Max. La caméra arrière a également moins de bosses et le port de charge a été remplacé par un port USB Type-C. Semblable au bouton d’action de l’Apple Watch Ultra, le Switch de sourdine se transforme en un bouton d’action personnalisé.

Le cadre de l’écran est très étroit et le rapport écran/corps est plus élevé. L’iPhone 15 Pro Max sera livré avec une nouvelle génération de SoC A17 Bionic. Cette puce est construite sur le processus 3 nm de TSMC (N3), et la mémoire passera également à 8 Go.

Commentaire de l’éditeur :

Tout d’abord, Apple garde une lèvre très serrée en ce qui concerne ses nouveaux appareils. Pour le moment, il n’y a aucune information officielle sur la série iPhone 15. Ainsi, tout ce que nous avons pour l’instant, ce sont des informations privilégiées, des rumeurs et des spéculations qui ne sont peut-être pas la vraie affaire. Si tout se passe comme prévu, la série iPhone 15 sera lancée en septembre de cette année. En tant que premier téléphone mobile Apple à adopter un capteur téléobjectif périscope, l’iPhone 15 Pro Max recevra beaucoup d’attention.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine