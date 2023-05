Une splendide supernova vient d’exploser dans la galaxie Pinwheel : comment la voir dans le ciel depuis chez soi

Au cœur de la galaxie Pinwheel (M101) vient d’être découverte une supernova, une explosion stellaire qui brille comme des centaines de millions de soleils. Comment et où voir le spectacle dans le ciel.

Crédit : Hubble/NASA

Une supernova spectaculaire – une explosion stellaire – vient d’être découverte au cœur de la galaxie Pinwheel, l’une des plus belles et relativement proches (20 millions d’années-lumière) du ciel profond. Il se situe dans la constellation de la Grande Ourse. L’événement, classé sous le nom technique de SN 2023ixf, est si lumineux qu’il peut être observé depuis le jardin de la maison avec un petit télescope amateur ; en effet, un miroir d’une dizaine de centimètres de diamètre suffit pour pouvoir saisir la lueur naissante (en constante augmentation). Puisque le phénomène s’est produit dans l’un des objets les plus représentés par les astrophotographes, c’est aussi l’une des supernovae les mieux documentées de ces derniers temps : après tout, elle a été interceptée au moment même où elle s’est manifestée.

Le premier à découvrir la supernova a été le Dr Koichi Itagaki, entrepreneur et astronome japonais de Yamagata « l’un des découvreurs les plus prolifiques de supernovae », comme l’explique l’astrophysicien Gianluca Masi dans un post sur Facebook. Ce n’est pas un hasard si le scientifique japonais a également une page wikipedia dédiée qui contient la très longue liste de ses découvertes, dont des novae, des supernovae, des étoiles variables et même une comète (C/2009 E1 Itagaki). Le rapport de la supernova a immédiatement atteint les astronomes du télescope de Liverpool de 2 mètres, qui ont déterminé certaines de ses caractéristiques : parmi elles la luminosité apparente (magnitude), qui d’une estimation initiale de 14/15 a diminué à environ 10,9 (plus le nombre est faible plus la luminosité est élevée). La limite d’observabilité de l’œil humain étant de magnitude 6, pour pouvoir admirer la supernova dans la galaxie Pinwheel ou M101 (Messier 101, du célèbre catalogue de Charles Messier) il faut un instrument optique ad hoc, tel qu’un petit télescope.

Des astronomes britanniques ont déterminé qu’il s’agit d’une supernova de type II, c’est-à-dire l’explosion d’une étoile massive (d’une masse supérieure à au moins 9 fois celle du Soleil) qui a atteint la fin de son cycle de vie. Parmi les éléments éjectés dans l’espace par l’événement extrêmement violent détecté par le spectrographe figurent l’hydrogène, l’hélium (II et III), le carbone IV et autres. « A une distance de seulement ~6,4 Mpc, cela représenterait l’une des supernovae d’effondrement du cœur les plus proches trouvées au cours des dernières décennies, comparable à SN 2011dh (~8,4 Mpc) et SN 2017eaw (~7,7 Mpc) », écrivent les experts. La supernova est donc contemplée parmi les plus spectaculaires et lumineuses de ces dernières années. Grâce aux observations recueillies par le télescope Spitzer de la NASA, l’étoile progénitrice à l’origine de la supernova a déjà été identifiée, une étoile qui a montré des variations évidentes de luminosité infrarouge au cours des vingt dernières années. Il montrait pratiquement les signes d’une explosion imminente, un processus qui expulse les couches externes de l’étoile à des vitesses relativistes, la faisant briller comme des centaines de millions de soleils.

La nouvelle de la supernova SN 2023ixf s’est rapidement répandue dans le monde entier et de nombreux astrophotographes se sont mobilisés pour l’immortaliser. Parmi eux également l’expert Andrew McCarthy, qui a partagé de splendides clichés et vidéos sur ses pages sociales. La galaxie Pinwheel est beaucoup plus grande et pleine d’étoiles que la Voie lactée; au siècle dernier, M101 nous a donné cinq supernovae, parmi lesquelles celle appelée SN 2011fe est considérée comme l’une des plus intéressantes. Nous n’en avons pas vu dans la Voie lactée depuis 400 ans.

Les experts et les passionnés conseillent à quiconque possède un télescope à la maison d’essayer de viser la galaxie Pinwheel, pour tenter d’appréhender le phénomène lumineux transitoire. « La supernova SN 2023ixf atteindra probablement son apogée ces jours-ci et pendant de nombreuses semaines, elle sera facile à capturer pour les astronomes amateurs », a expliqué l’astrophysicien Masi dans un communiqué de presse. Seul le projet de télescope virtuel diffusera un flux en direct le 25 mai à partir de 23 heures, heure française, ce qui permettra à quiconque de l’admirer.

