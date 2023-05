Lancement et tarification de Reality Pro : donner un sens à la spéculation

Il y a eu beaucoup de spéculations ces derniers temps sur les plans de lancement de Reality Pro d’Apple, ainsi que sur le prix de l’appareil.

Jusqu’à présent, le consensus a été qu’Apple annoncera le casque Reality Pro AR / VR à la WWDC le 5 juin, et que le prix sera d’environ 3 000 $. Mais certains s’interrogent sur les deux…

Annonce WWDC

Nous avons bien sûr entendu plusieurs rapports selon lesquels Apple prévoit d’annoncer le Reality Pro dans le discours d’ouverture de la WWDC le 5 juin, bien qu’il ne soit en fait mis en vente que plus tard dans l’année. Pour moi, cela est parfaitement logique.

Tout d’abord, et de toute évidence, le Reality Pro aura besoin d’applications. Apple aura bien sûr ses propres applications, et peut-être qu’une ou plusieurs d’entre elles justifieront de vouloir ou d’avoir besoin de l’appareil, mais jusqu’à présent, l’opinion générale des casques VR au moins est qu’ils restent une solution à la recherche d’un problème .

L’appareil d’Apple combinera AR avec VR – et semble en effet susceptible de mettre davantage l’accent sur ce dernier, étant donné les remarques passées de Tim Cook sur le fait de vouloir que la technologie connecte les gens, et non les isole. Cela ouvre la possibilité à de nombreuses autres utilisations, mais quand même – plus vous avez d’applications, plus grandes sont les chances qu’une ou plusieurs d’entre elles s’avèrent un argument de vente pour le casque.

Les développeurs sont donc essentiels. Bloomberg a rapporté qu’un élément clé du plan d’Apple est de permettre aux applications iPad AR existantes d’être adaptées au casque Reality Pro.

Une grande partie de l’effort consiste à adapter les applications iPad pour le nouveau casque, qui allie réalité virtuelle et réalité augmentée. Les utilisateurs pourront accéder à des millions d’applications existantes de développeurs tiers via la nouvelle interface 3D, selon les personnes, qui ont demandé à ne pas être identifiées car les plans sont encore secrets.

Il se peut que xrOS fasse le gros du travail ici et que la charge de travail requise pour les développeurs soit minime, mais je peux facilement envisager une situation semblable à l’adaptation d’applications iPhone pour l’iPad. Oui, vous pouviez exécuter une application iPhone existante en mode 2x, mais ce n’était pas joli ! Il semble probable que les applications natives Reality Pro seront beaucoup plus convaincantes que les applications iPad peu adaptées.

Donc pour moi, il est difficile d’imaginer qu’Apple n’annoncerait pas l’appareil pour la première fois à la WWDC.

Lancement de Reality Pro

Cependant, certains soutiennent qu’une toute nouvelle catégorie de produits est trop importante pour tenir dans une présentation principale et qu’elle nécessite vraiment un événement autonome.

Apple veut que Reality Pro ait son propre moment iPhone, et cela ne semble pas être le bon moment pour que cela se produise.

À mon avis, le raisonnement est valable, mais la conclusion est erronée.

Oui, Reality Pro est absolument quelque chose qui a besoin de beaucoup de temps pour être présenté. Apple doit d’abord justifier l’existence d’un tel appareil, puis expliquer pourquoi le fabricant d’iPhone se lance dans ce domaine.

Il doit expliquer pourquoi AR est meilleur que VR, mais en même temps pourquoi le casque a aussi des capacités VR. L’entreprise doit montrer suffisamment d’exemples d’utilisation pour que cela ait un sens pour une proportion décente du marché. Ensuite, il doit parcourir les capacités spécifiques du casque lui-même.

C’est une grande demande, et cela ne sera pas couvert dans une seule présentation principale.

Mais c’est pourquoi il est parfaitement logique qu’il s’agisse d’une annonce en deux étapes :

WWDC : Annonce de Reality Pro

Plus tard : Lancement de Reality Pro

Le premier donnera aux consommateurs les larges coups de pinceau – quoi, pourquoi, quand ? Les sessions de suivi de la WWDC donneront ensuite aux développeurs l’expérience pratique et l’approfondissement dont ils ont besoin.

Plus tard, une fois que le casque sera prêt à être mis en vente, il y aura un événement de lancement distinct de Reality Pro, qui pourra alors donner des scénarios d’utilisation beaucoup plus concrets car Apple aura eu la possibilité de sélectionner les applications tierces qu’il pense. plaide le mieux pour en posséder un.

Si cela ne vous convainc pas, il existe d’autres arguments solides en faveur d’une annonce de la WWDC. D’abord, il y a ceci :

Lundi soir, il y aura le traditionnel discours d’ouverture des Apple Design Awards, puis une mystérieuse soirée spéciale « à ne pas manquer » au Caffè Macs […] « Rejoignez-nous au Apple Developer Center pour discuter de certaines des dernières annonces. Choisissez parmi trois heures de présentation différentes. Les places sont limitées et disponibles selon le principe du premier arrivé, premier servi.

Session d’essai d’Aka Reality Pro, suivie d’un briefing approfondi une fois que les développeurs en ont fait l’expérience.

Deuxièmement, il y a le fait qu’une révélation de la WWDC est à peu près rapportée comme un fait, et Apple ne fait rien pour arrêter cela. Ce serait une énorme déception si cela ne se produisait pas après tout ce battage médiatique, donc je vous garantis que nous et d’autres recevrons des indices silencieux (ou forts) d’Apple PR si les rapports étaient erronés.

Tarification Reality Pro

Nous entendons ce chiffre de 3 000 $ depuis longtemps. C’est une énorme somme d’argent, surtout quand personne n’a encore clairement expliqué pourquoi l’un d’entre nous voudrait l’acheter.

Comme beaucoup d’entre vous, j’ai un Meta Quest 2 assis quelque part au fond d’un tiroir. Je l’ai acheté parce que c’était un moyen abordable de voir de quoi il s’agissait. Après avoir satisfait ma curiosité, aimé faire quelques montagnes russes et laissé des amis jouer avec, il a probablement fallu moins de quelques semaines avant qu’il ne soit rangé, pour ne jamais refaire surface.

Donc, si beaucoup d’entre nous ne trouvent pas de raison de continuer à utiliser un appareil qui coûte deux ou trois cents dollars, pourquoi dépenserions-nous dix fois ce montant pour un appareil certes plus sophistiqué – mais toujours similaire ? Bien sûr, AR, mais nous l’avons sur nos iPhones et iPads. Qu’est-ce qui nous obligerait à dépenser des milliers de dollars pour un casque Reality Pro ?

Il est donc compréhensible pour moi que beaucoup remettent en question le prix.

Ce rapport de 1500 $ démystifié

Ensuite, il y a eu ce rapport de 1 500 $. Là, disaient certains, on vous avait dit que ça ne coûterait pas vraiment trois mille dollars, ça va coûter la moitié.

Et bien non. Le rapport de 1 500 $ (en fait 1 400 $) décrivait ce qu’on appelle la nomenclature. C’est-à-dire le coût réel pour Apple des composants nécessaires pour en fabriquer un, plus l’assemblage.

Même en ne considérant que les coûts directs, nous devons encore ajouter l’emballage, l’entreposage, l’expédition, les droits d’importation et divers frais de manutention. Mais ensuite, nous devons ajouter le coût de la commercialisation et de la vente (l’espace Apple Store doit être pris en compte), et le véritable coût global doit également prendre en compte les coûts de développement – rapportés à un milliard de dollars par an. . C’est une grosse facture.

Étant donné qu’Apple s’attend à vendre un casque par store et par jour, cette facture est ensuite répartie sur un petit nombre d’unités. Donc non, sur ce rapport, l’appareil ne coûte pas 1 500 $ à Apple, et il est certain que ça ne rapporterait pas d’argent en les vendant pour ça. Le chiffre de 3 000 $ semble beaucoup plus réaliste.

Mais il y a un joker

Apple sait qu’il s’agit d’un appareil de première génération très coûteux, et il sait qu’il doit créer un marché pour les modèles les plus abordables sur la route. Ce modèle sera le LISA crucial mais éphémère, devant le Macintosh beaucoup plus abordable.

Bloomberg a rapporté que la société Cupertino avait même envisagé de vendre le modèle de première génération à perte, avant de décider à la place de le vendre à un prix d’équilibre.

Nous devons également tenir compte du fait que le rapport sur la nomenclature n’était qu’une estimation du coût des composants. Nous ne connaissons pas les composants réels, ni le prix réel qu’Apple paie pour eux. Nous savons que l’entreprise a des relations difficiles avec ses fournisseurs, donc plutôt qu’une sous-estimation des coûts réels, la BoM pourrait être une surestimation du coût réel pour Apple.

Enfin, il y a l’iPad original, dont la rumeur disait qu’il coûtait mille dollars, et qui a été lancé pour la moitié. L’argent intelligent dit qu’Apple a divulgué le prix de 1000 $ pour que 500 $ semblent être une bonne affaire. L’entreprise pourrait refaire la même chose ici.

On peut donc être agréablement surpris

Il y a donc au moins une possibilité que le prix de 3 000 $ et la BoM de 1,5 000 $ soient de la désinformation Apple, et qu’il soit, après tout, lancé pour 1 500 $.

Cela dit, je ne retiendrais pas mon souffle. Personnellement, je ne m’attends pas à en acheter un à l’un ou l’autre prix – et vous ?

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :