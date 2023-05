WhatsApp vous permettra désormais de modifier des messages avec une limite de temps de style iMessage et plus encore

WhatsApp déploie enfin la possibilité pour les utilisateurs de modifier leurs messages après leur envoi, a annoncé aujourd’hui Mark Zuckerberg. C’est l’une des fonctionnalités les plus demandées par les utilisateurs de WhatsApp, et elle intervient après qu’Apple a lancé la possibilité de modifier iMessages dans le cadre d’iOS 16 l’année dernière.

Comment modifier les messages WhatsApp

WhatsApp a annoncé le lancement de cette fonctionnalité dans un article de blog lundi matin. Selon la société, les utilisateurs de WhatsApp pourront modifier les messages jusqu’à 15 minutes après leur envoi. La fonctionnalité est accessible en appuyant longuement sur le message et en choisissant l’option de modification.

Le délai de 15 minutes est identique à la limite imposée par Apple pour l’édition des iMessages. Apple limite également les iMessages à n’être édités que cinq fois différentes. De plus, chacune des modifications est enregistrée et visible à la fois par l’expéditeur et le destinataire de l’iMessage. Cela indique que la personne à qui vous envoyez un message pourra voir toutes les modifications que vous avez apportées.

WhatsApp ne semble pas avoir mis en place de limite sur le nombre de fois qu’un message peut être modifié. L’application n’expose pas non plus l’historique des modifications au destinataire du message. Au lieu de cela, l’application affiche simplement une petite icône « modifiée » pour que l’utilisateur sache que le message a été modifié.

De la correction d’une simple faute d’orthographe à l’ajout de contexte supplémentaire à un message, nous sommes ravis de vous offrir plus de contrôle sur vos chats. Tout ce que vous avez à faire est d’appuyer longuement sur un message envoyé et de choisir « Modifier » dans le menu jusqu’à quinze minutes après. Les messages modifiés afficheront « modifié » à côté d’eux, de sorte que ceux à qui vous envoyez des messages soient au courant de la correction sans afficher l’historique des modifications. Comme pour tous les messages personnels, médias et appels, vos messages et les modifications que vous apportez sont protégés par un cryptage de bout en bout.

WhatsApp déploie la prise en charge de la modification des messages à partir d’aujourd’hui. La société affirme que la fonctionnalité sera « disponible pour tout le monde dans les semaines à venir ». Pour vous assurer d’avoir accès à la fonctionnalité dès qu’elle sera disponible pour votre compte, téléchargez la dernière version de WhatsApp depuis l’App Store.

Source : TwitterInstagram et Mastodon



