WhatsApp, l’annonce officielle arrive : « Vous pouvez maintenant modifier les messages »

Depuis sa page Facebook officielle, Mark Zuckerberg a annoncé une nouvelle fonctionnalité WhatsApp, peut-être l’une des plus attendues : les utilisateurs pourront modifier le texte des messages dans les 15 minutes suivant leur envoi.

Dans WhatsApp, vous pouvez désormais modifier les messages après les avoir envoyés. Cette fois ce n’est pas une avant-première, une rumeur enregistrée par le bon WaBetaInfo ou une indiscrétion dont on parle dans le sous-bois tech. La nouvelle vient directement de Mark Zuckerberg. Avec un message publié sur sa page Facebook, il a écrit : « Maintenant, vous pouvez modifier vos messages WhatsApp jusqu’à 15 minutes après leur envoi ! ». Dans le message lancé par Zuckerberg, nous voyons également à quoi devrait servir la nouvelle fonction : corriger les fautes de frappe.

Parallèlement à son message, Mark Zuckerberg a également publié une capture d’écran montrant deux messages différents. Un envoyé, qui lit « Beast of luck » et un qui est en cours d’édition, qui lit « Best of luck ». La différence est d’une lettre mais le sens change beaucoup. Nous passons de « Beast of Fortune » à quelque chose comme « All the best ». Zuckerberg ne fournit pas d’autres détails, du moins pour le moment.

Comment fonctionne l’option « Modifier »

Le premier pôle qui sera inséré dans la fonction de modification est celui du temps. Les seules modifications peuvent être apportées dans les 15 minutes suivant l’envoi du message. Et ce sont des informations fiables. On pourra alors reconstituer d’autres éléments à partir des informations anticipées ces derniers jours par les sites spécialisés. La première est que les messages modifiés ne seront pas les mêmes que les autres mais auront un symbole pour bien faire comprendre que le message a été ajusté lors de la construction.

Pas seulement. Puisqu’il est désormais possible d’utiliser WhatsApp depuis différents appareils, selon le blog spécialisé WeBetaInfo, il devrait être possible de modifier le message uniquement depuis l’appareil à partir duquel il a été envoyé. En fait, le but de Meta est de protéger le contenu original de la conversation, sans permettre que des changements lors de la construction dénaturent le sens des messages échangés par deux utilisateurs.

