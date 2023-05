L’iPhone 16 aurait des caméras alignées verticalement similaires à l’iPhone 12

Apple n’a même pas encore introduit l’iPhone 15 plus tard cette année, mais nous parlons déjà des iPhones 2024. Plus tôt dans la journée, Netcost-security.fr a révélé des rendus exclusifs basés sur des informations extrêmement précoces que nous connaissons sur l’iPhone 16. Désormais utilisateur anonyme de Twitter @URedditor a affirmé que l’iPhone 16 aura des caméras alignées verticalement, tout comme l’iPhone 12.

Apple va changer la disposition de la caméra de l’iPhone 16

Selon l’utilisateur, Apple reviendra à une « disposition de caméra verticale » avec les modèles d’iPhone 16 habituels. Depuis l’iPhone 13, les caméras arrière sont alignées en diagonale. On ne sait pas exactement pourquoi Apple a changé la disposition des caméras, mais cela est probablement dû à la disposition des composants internes – d’autant plus qu’Apple avait l’iPhone 13 mini.

Il convient de noter que @URedditor, également connu sous le nom de Unknownz21, n’a pas d’antécédents pluriannuels établis de fuites précises. En 2020, l’utilisateur a correctement partagé certains détails sur le fonctionnement des clips d’application en fonction des actifs trouvés dans une version iOS 14 divulguée. En dehors de cela, Unknownz21 a rapporté quelques détails sur l’iPhone 15 dont nous n’avons pas encore découvert s’ils sont corrects.

Une autre chose à garder à l’esprit est que les détails divulgués si tôt proviennent généralement de prototypes très précoces, ce qui indique qu’Apple peut encore changer beaucoup de choses avant le produit final. Sur la base des CAO vus par Netcost-security.fr, l’iPhone 16 Pro Max (ou l’iPhone 16 Ultra) obtiendra un écran plus grand de 6,9 ​​pouces, en hausse par rapport à l’écran actuel de 6,7 pouces.

Les deux analystes Ming-Chi Actu et Ross Jeune corroborent ce rapport. Les mêmes analystes pensent également que le plus petit iPhone 16 Pro obtiendra également un écran plus grand de 6,3 pouces (au lieu de 6,1″). Cela permettrait à Apple d’installer un objectif périscope sur les deux modèles Pro, car seul l’iPhone 15 Pro Max recevra le nouvel objectif pour un meilleur zoom optique cette année.

rumeurs sur l’iPhone 15

Selon les sources de Netcost-security.fr, Apple travaille sur un nouveau design pour la gamme iPhone 15. Cependant, une partie de cette refonte a été supprimée – ce qui serait de nouveaux boutons de volume à semi-conducteurs avec retour haptique. Néanmoins, les clients peuvent s’attendre à un nouveau bouton d’action qui remplacera le Switch muet/sonnerie.

Les analystes Ming-Chi Actu et Jeff Pu ont rapporté qu’Apple avait décidé de revenir aux boutons de volume classiques en raison de problèmes d’approvisionnement, car les nouveaux boutons seraient trop complexes et pourraient finir par retarder la production de l’iPhone 15. Les nouveaux téléphones auront également de meilleurs appareils photo et un port USB-C au lieu de Lightning.

L’iPhone 15 et l’iPhone 15 Pro devraient être officiellement annoncés en septembre.



