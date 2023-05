Les dernières images CAO montrent la différence entre l’iPhone 16 Pro Max et 15 Pro Max

Alors qu’Apple se prépare à lancer la série iPhone 15, les nouvelles concernant la gamme iPhone 16 ont commencé à se déchaîner. Pour vous donner une perspective, Apple annoncera la série iPhone 15 en septembre de cette année. Cela indique que la gamme d’iPhone 16 aura plus d’un an à partir de maintenant.

Mais au fur et à mesure que l’industrie évolue, il n’est jamais trop tôt pour commencer à spéculer sur ce que les futurs téléphones pourraient avoir en store. Ainsi, lorsque les images CAO de l’iPhone 16 Pro Max se sont libérées, les gens ont commencé à le comparer avec l’iPhone 15 Pro qui sortira bientôt. Et honnêtement, les choses s’annoncent très intéressantes.

L’iPhone 16 Pro Max pourrait avoir un écran plus grand que l’iPhone 15 Pro

Avant toute chose, je dois clarifier une chose. Autrement dit, les images de rendu CAO de l’iPhone 16 Pro Max n’indiquent pas la conception finale du téléphone. Apple peut changer les choses tout au long du processus de fabrication, et le téléphone peut ne pas ressembler aux images. Il est donc important de noter que les informations présentées ci-dessous sont basées sur des rumeurs. Et vous devriez le prendre avec un grain de sel.

Cela dit, examinons de plus près les images CAO. Ainsi, les modèles d’iPhone 15 Pro auraient initialement été équipés de boutons à semi-conducteurs avec un bouton d’action. Mais plus tard, il a été découvert qu’Apple rencontrait des difficultés de conception. Pour cette raison, il est passé aux boutons normaux mais est resté avec le bouton d’action.

D’autre part, les modèles d’iPhone 16 Pro devraient être livrés avec la solution de bouton à semi-conducteurs. Il aura également le bouton d’action qui fera ses débuts avec la série iPhone 15. Et bien que les derniers rendus CAO ne nous éclairent pas à cet égard, ils nous offrent un aperçu de l’affichage du futur appareil phare.

6,7 pouces contre 6,9 ​​pouces

Comme partagé par Sony Dickson et révélé par 9to5Mac, l’iPhone 16 Pro Max sera livré avec un écran de 6,9 ​​pouces. Ce serait le plus grand écran trouvé dans la famille Apple iPhone. Plus important encore, il pourrait s’agir d’un progrès par rapport à l’iPhone 15 Pro Max, qui aurait un écran de 6,7 pouces.

Maintenant, comme vous pouvez vous y attendre, la plus grande taille d’affichage indique que l’iPhone 16 Pro Max sera plus grand que le 15 Pro Max. Selon le rendu CAO, le téléphone sera grand, 165,0 mm, alors que le 15 Pro Max sera probablement de 159,8 mm. Heureusement, les rendus CAO révèlent également que le téléphone sera plus large, de 76,7 mm à 77,2 mm.

Grâce à cela, le rapport d’aspect de l’écran de l’iPhone 16 Pro Max ne semblera pas éteint. Cela dit, ce n’est pas la première fois que nous entendons des détails sur l’affichage du futur appareil. Auparavant, les analystes Ross Young et Ming-Chi Kuo avaient indiqué que les modèles 2024 auraient un écran plus grand.

Mais comme indiqué précédemment, les rumeurs et les spéculations concernant l’iPhone 16 Pro Max sont encore jeunes. Le dernier mot appartient toujours à Apple. Pourtant, il serait sûrement intéressant de voir Apple lancer un téléphone de 6,9 ​​pouces en 2024. Après tout, les téléphones pliables et à clapet commencent à gagner en popularité. Et l’un de leurs principaux arguments de vente est de donner accès à un grand écran qui tient dans la poche.

Maintenant, si vous n’êtes pas un fan des téléphones à grand écran, vous devez noter que les rapports suggèrent que l’iPhone 16 Pro et les modèles réguliers auront la même taille d’écran que la gamme actuelle. Autrement dit, ils conserveront probablement les écrans de 6,1 pouces et 6,7 pouces.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine