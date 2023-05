Les processus Samsung 3 nm et 4 nm seront dévoilés en juin

TSMC est peut-être la force motrice dans le secteur de la fonderie de nos jours, mais Samsung tient à vaincre la société taïwanaise. La société a perdu de grands partenaires comme Qualcomm dans le passé, mais l’avenir est ouvert alors que le monde passe à la nouvelle norme 3 nm. Selon un nouveau rapport, la société coréenne est prête à dévoiler sa nouvelle norme 3 nm ainsi qu’une nouvelle version de la fonderie 4 nm. Les détails de la technologie seront révélés lors du VLSI Symposium 2023 en juin. L’entreprise montrera les avantages de ses procédés SF3 et SF4X.

Samsung promet une augmentation de 22 % de la vitesse du nouveau processus 3 nm par rapport à la technologie LPP 4 nm (SF4)

Selon les rapports, le processus SF3 utilisera la technologie GAP 3 nm de Samsung et s’appuiera sur le transistor GAA, ou Gate All Around. Le fabricant l’appelle MBCFET ou Transistors à effet de champ multi-ponts. Cela devrait apporter de nouvelles améliorations à SF3. Cependant, Samsung ne compare pas les gains par rapport à la première génération de 3 nm. Nous ne verrons peut-être pas une forte augmentation par rapport à la première génération. Mais encore, toute amélioration est toujours une amélioration.

Le nouveau SF4X est le processus 4 nm de quatrième génération de Samsung. Il offre un gain de performances de 10% et un gain d’efficacité énergétique de 23% quand on regarde le SF4. Pour rappel, le SF4 était le processus 4 nm de 2e génération de Samsung. Le SF4X est en cours de développement pour concurrencer le nœud N4P de TSMC. Malgré les attentes, il semble que Qualcomm et MediaTek s’en tiendront au processus 4 nm pendant encore un an. La technologie N4P est attendue sur le Snapdragon 8 Gen 3 et sur le Dimensity 9300.

Pour en revenir à la technologie 3nm, le processus SF3 sera 22% plus rapide que le SF4. Il fonctionnera également à la même limite de puissance et est 34% plus efficace lorsqu’il fonctionne à la même fréquence et au même nombre de transistors. Il y a aussi une réduction de 21% dans la zone logique. Il n’y a aucune information sur une éventuelle liste de clients intéressés par cette technologie. Cependant, nous avons des rumeurs selon lesquelles Qualcomm obtiendrait des puces de TSMC et de Samsung. En fait, Samsung pourrait être un partenaire précieux pour certaines entreprises. Après tout, TSMC serait occupé avec les puces des séries A17 et M3 d’Apple.

AMD serait en partenariat avec Samsung pour les puces 4 nm. Nous nous attendons à ce que plus d’informations émergent à l’approche de l’événement de juin. Il y a des rumeurs sur le retour de Samsung sur le marché phare des chipsets pour smartphones. Nous ne savons pas encore s’il arrivera l’année prochaine sous le nom d’Exynos 2400. Mais chaque fois qu’il arrivera, il y a de grandes chances qu’il utilise le processus 3 nm de l’entreprise.

Bien sûr, nous ne pouvons pas oublier Google qui devrait rester un partenaire solide pour Samsung dans la série Tensor.

Samsung va développer un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 pour Galaxy

Selon les rapports de l’initié Revegnus, Qualcomm pourrait envisager de futures puces Snapdragon à double source de TSMC et de Samsung. La production de plaquettes de la firme coréenne se porte plutôt bien, et cela a « touché » le cœur de Qualcomm. Selon le rapport, Qualcomm et la société coréenne travaillent ensemble pour créer une variante des puces Snapdragon 8 haut de gamme. Le plan pourrait porter ses fruits au début de 2024. Si tel est le cas, nous pourrions voir un Snapdragon 8 Gen 4 régulier issu du processus N3E de TSMC – la deuxième génération de la technologie 3 nm de l’entreprise.

Pendant ce temps, la variante de la série Galaxy S25 pourrait provenir de Samsung avec le nom Snapdragon 8 Gen 4 For the Galaxy. Les rumeurs sur la stratégie de double source de Qualcomm flottent depuis un certain temps, et cela semble tout à fait logique pour l’entreprise.

On pourrait se demander pourquoi la plupart des plans 3 nm se dirigent vers 2025 et non 2024. Apparemment, la plupart des entreprises du segment s’en tiendront à 4 nm pendant encore un an. Apple a réservé environ 90 % des capacités de fabrication de TSMC pour ses puces 3 nm. L’Apple A17 Bionic de la société devrait être le seul chipset 3 nm de 2023, et en regardant l’aspect actuel des choses, il pourrait également être le seul 3 nm sur les smartphones jusqu’en 2025.

