Netflix permet aux utilisateurs de naviguer plus facilement dans « Ma liste » sur son application mobile

Netflix a annoncé lundi une mise à jour de son application iOS et Android qui affine l’expérience d’utilisation de la fonction « Ma liste », qui permet aux utilisateurs d’enregistrer des films et des émissions qu’ils souhaitent regarder plus tard. Avec la mise à jour, Ma liste dispose désormais d’options de filtrage, ce qui permet aux utilisateurs de trouver plus facilement le contenu qu’ils souhaitent.

Netflix améliore la navigabilité de sa My List

Ma liste comprend désormais plusieurs options de filtrage. Par exemple, les utilisateurs peuvent trier les titres par date de sortie, ordre alphabétique et date à laquelle le contenu a été ajouté à la liste. Au-delà de simples filtres comme « Films » et « Séries TV », il existe des filtres très utiles comme « N’a pas commencé » et « Démarré » qui, comme leur nom l’indique, organisent les titres en fonction de ce que l’utilisateur a ou n’a pas commencé à regarder.

Avant cette mise à jour, Ma liste ne disposait d’aucune option de filtrage. Comme l’a noté TechCrunch, les utilisateurs devaient continuer à faire défiler la liste pour trouver des titres spécifiques. En plus des filtres, la mise à jour ajoute également un nouveau geste de balayage pour supprimer rapidement le contenu de la liste.

Il convient de noter que bien que My List soit disponible sur le Web et les téléviseurs intelligents, la mise à jour de l’organisation d’aujourd’hui arrive exclusivement sur les smartphones – du moins pour le moment. La société a déclaré dans le rapport qu’elle n’envisageait pas encore d’ajouter les filtres à d’autres plates-formes. Cependant, ce que les utilisateurs de Netflix à la télévision obtiendront bientôt, c’est une nouvelle section « Coming Soon » directement sur l’écran d’accueil de l’application.

Les nouveaux filtres Ma liste sont désormais déployés pour les utilisateurs d’Android. Selon la société, les utilisateurs d’iPhone recevront la mise à jour au cours des prochaines semaines.

Prévention du partage de mot de passe aux États-Unis

Le mois dernier, Netflix a annoncé qu’il déployait ses nouvelles mesures pour réprimer le partage des mots de passe des comptes aux États-Unis. Le nouveau système, qui est actuellement disponible dans cinq pays, empêche les utilisateurs de partager des mots de passe avec des personnes extérieures à leur foyer en exigeant qu’un appareil connecté à un compte Netflix se connecte au réseau Wi-Fi domestique de ce compte au moins une fois tous les 31 jours. .

Dans les pays où cette politique est actuellement mise en œuvre, notamment le Canada, la Nouvelle-Zélande, le Portugal et la France, Netflix permet aux utilisateurs de payer des frais mensuels supplémentaires pour un « sous-compte » pour les personnes avec lesquelles ils ne vivent pas.

Netflix a également récemment mis à jour son application tvOS pour prendre en charge le nouveau niveau basé sur la publicité. L’application Netflix est disponible gratuitement sur l’App Store. Assurez-vous que la dernière version de l’application est installée afin d’accéder aux nouvelles fonctionnalités.

