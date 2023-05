Snapdragon 8 Gen 4, Samsung pourrait rejoindre TSMC pour fabriquer la puce

Selon plusieurs rapports, Samsung se concentre actuellement sur le retour de la puce Exynos. La société tente de réintroduire le chipset dans ses appareils phares. Comme indiqué par les rapports, le processeur Exynos 2400 sera présenté dans certains modèles de la série Galaxy S24. Un an après le lancement de la série Galaxy S24, Samsung pourrait aller un peu plus loin. La société pourrait commencer à personnaliser ses propres puces Snapdragon. Samsung Foundry serait en charge de la fabrication des puces Snapdragon personnalisées.

Samsung et TSMC pourraient fabriquer la puce Snapdragon 8 Gen 4

Selon le pronostiqueur populaire Revegnus (@Tech_Reve), TSMC utilisera son procédé 3 nm (N3E) pour fabriquer la puce Snapdragon 8 Gen 4. D’autre part, Samsung s’occupera de la fabrication des puces Snapdragon 8 Gen 2 pour Galaxy. La société sud-coréenne construira la puce en utilisant le processus 3nm GAP (3GAP) de Samsung Foundry.

Nous ne pouvons pas confirmer l’exactitude de ces informations. Cependant, si cela finit par être précis, cela signifiera que Samsung a fait un pas de géant dans l’industrie du traitement des puces. Cela signifiera simplement que le chipset 3 nm de Samsung pourra enfin correspondre à celui de TSMC. En particulier, nous parlons de performance et d’efficacité.

Dans l’état actuel des choses, ces informations ne sont basées que sur des rumeurs. Le Samsung Galaxy S25 est encore dans deux ans. Par conséquent, les informations à ce sujet ne deviendront que beaucoup plus claires à mesure que nous nous rapprochons du lancement de la série Galaxy S25.

Si cela se produit, cela signifiera également que deux sociétés devront produire la puce Snapdragon 8 Gen 4. Un incident similaire s’est produit avec la puce A9 d’Apple. La puce A9 a été construite par Samsung et TSMC. Samsung a construit la puce sur une architecture de 14 nm. Pendant ce temps, TSMC l’a construit sur un processus de 16 nm. Alors que la puce A9 de Samsung était plus petite, la version de TSMC était plutôt plus économe en énergie.

Samsung pourrait produire à la fois Snapdragon 8 Gen 4 et Exynos Chip en 2025

Notez également que la puce Snapdragon 8 Gen 4 pourrait s’associer à la propre puce Exynos de Samsung pour la série Galaxy S25. Les deux puces pourraient également être construites par le processus GAP 3 nm de Samsung Foundry. Pour cette raison, ils pourraient offrir des performances similaires. Certes, il peut y avoir peu de différences de performances, mais cela se verrait après le lancement des deux puces.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine