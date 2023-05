Prehistoric Planet saison 2 en streaming maintenant, racontée par David Attenborough

L’incroyable docu-série CGI Prehistoric Planet revient cette semaine pour une deuxième saison, avec un nouvel épisode diffusé tous les jours cette semaine sur Apple TV +.

Prehistoric Planet reprend le format documentaire de séries comme Planet Earth, mais avec une touche en utilisant l’infographie pour rendre le comportement des dinosaures d’il y a soixante-cinq millions d’années.

Plutôt que de dramatiser artificiellement des batailles et d’inventer des rugissements de Tyrannosaurus, Prehistoric Planet se tourne vers le réalisme autant que possible, basant les activités des dinosaures sur les dernières recherches scientifiques.

Apple a donné à la série un gros budget pour que les créatures puissent avoir l’air aussi réelles que possible, en utilisant la même technologie CGI que celle utilisée dans l’adaptation en direct de Le Roi Lion. Le présentateur de la nature estimé David Attenborough raconte le spectacle, comme si les images étaient réelles.

Les cinq épisodes de la première saison sont désormais diffusés sur Apple TV +. La saison 2 se déroule tous les jours cette semaine sous la forme d’un événement de cinq nuits. Les espèces présentées dans la nouvelle saison incluent Majungasaurus, Velociraptor, Tarchia, Pachycephalosaurus et Triceratops.

Comment regarder la saison 2 de Prehistoric Planet

Prehistoric Planet est disponible exclusivement sur Apple TV+. Abonnez-vous ici pour 6,99 $/mois pour regarder tous les épisodes. Le premier épisode de la saison est en streaming gratuit, aucun abonnement requis.

Accédez à Apple TV+ via l’application Apple TV, disponible sur des plateformes telles que l’iPhone, l’iPad, le décodeur Apple TV, les téléviseurs intelligents, PlayStation, Xbox, Amazon Fire Stick et Roku. Les utilisateurs d’Android et de PC peuvent également regarder dans un navigateur Web sur tv.apple.com.

Prehistoric Planet rejoint une collection croissante de contenu original sur la nature sur le service. Parmi les autres émissions à découvrir, citons Tiny World, Earth at Night in Color et les Big Beasts qui viennent de sortir.

