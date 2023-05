TikTok frappe le Montana avec un procès fédéral pour tenter de dissoudre l’interdiction

Le Montana est devenu le premier État américain à interdire officiellement TikTok la semaine dernière, le projet de loi devant entrer en vigueur à partir de janvier 2024. Maintenant, TikTok a fait marche arrière en intentant une action en justice fédérale contre l’État dans le but d’inverser la tendance.

Rapporté par CNBC, TikTok a déposé aujourd’hui la plainte devant le tribunal de district américain du district du Montana. La plate-forme de médias sociaux affirme que l’interdiction de l’État viole le premier amendement ainsi que d’autres parties de la Constitution américaine.

Voici ce que dit TikTok lors de l’ouverture de son procès contre le Montana :

Cette action vise à empêcher l’État du Montana d’interdire illégalement TikTok, une plate-forme de partage de vidéos abrégées qui permet à des centaines de milliers d’utilisateurs du Montana de communiquer et de s’exprimer, principalement en créant, partageant et interagissant avec des vidéos abrégées sur des sujets « aussi divers que la pensée humaine ». Reno c. ACLU, 521 US 844, 870 (1997). L’interdiction du Montana restreint la liberté d’expression en violation du premier amendement, viole la Constitution américaine à plusieurs autres égards et est préemptée par la loi fédérale.

En ce qui concerne les inquiétudes concernant l’accès de la Chine aux données TikTok des Américains, TikTok dit que le Montana n’a pas fourni de preuves des affirmations et agit sur la base de « spéculations non fondées »:

L’État a décrété ces mesures extraordinaires et sans précédent sur la seule base de spéculations infondées. Plus précisément, l’État affirme que le gouvernement de la République populaire de Chine (« Chine*) pourrait accéder aux données sur les utilisateurs de TikTok, et que TikTok expose les mineurs à des contenus en ligne préjudiciables. Pourtant, l’État ne cite rien pour étayer ces affirmations, et la pure spéculation de l’État ignore la réalité que le demandeur n’a pas partagé, et ne partagerait pas, les données des utilisateurs américains avec le gouvernement chinois, et a pris des mesures substantielles

des mesures pour protéger la vie privée et la sécurité des utilisateurs de TikTok, notamment en stockant toutes les données des utilisateurs américains par défaut aux États-Unis et en mettant en place des mesures de protection pour protéger les données des utilisateurs américains. TikTok a également mis en place des mesures de protection pour favoriser un environnement sûr pour tous les utilisateurs, y compris les adolescents.

Dans la section 8 du procès, TikTok demande « un jugement et une ordonnance déclaratoires invalidant et interdisant de manière préliminaire et permanente au défendeur d’appliquer l’interdiction de TikTok ».

Elle fonde cette demande sur son interprétation de :

Le premier amendement

Préemption fédérale

Clause commerciale

Acte de signature

Une partie délicate de l’interdiction du Montana est que TikTok et Apple/Google seraient responsables de payer l’amende de 10 000 $ par infraction, les détails de l’application n’étant pas réglés.

Nous devrons attendre et voir comment cela se déroule. Vous pouvez consulter le procès complet partagé via NPR.

Que penses-tu de tout ceci? Partagez votre opinion sur nos réseaux sociaux!

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :