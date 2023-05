Générateurs solaires Mango Power : le compagnon idéal pour votre camping-car et votre vie en plein air

L’extérieur est l’endroit idéal pour se détendre et se détendre après quelques mois bien remplis. Alors que le temps devient beaucoup moins maussade, de plus en plus de gens cherchent à trouver leur nouvelle aventure en plein air. Choisir le bon endroit pour vous et vos proches à visiter n’est que la moitié du mal de tête. Il est important de toujours être préparé et de s’assurer que tous vos besoins de base peuvent être satisfaits. Et quoi de mieux pour cela qu’avec un générateur solaire Mango Power ?

Boostez vos aventures en plein air

Généralement, les gens ont tendance à ignorer à quel point nous avons besoin d’énergie dans notre vie de tous les jours. Bien que sortir du réseau et entrer dans la nature puisse sembler attachant, sortir du réseau réel peut être fastidieux. Que votre aventure en plein air implique du matériel de camping ou un camping-car, une source d’énergie fiable sera toujours utile.

Les groupes électrogènes portables sont faciles à transporter et vous permettent, à vous et à vos proches, de vous préparer à tout. Une panne de courant est gênante pour tout le monde, mais lorsque vous êtes coincé au milieu de votre aventure en plein air, il est essentiel de maintenir un approvisionnement constant en électricité. Les générateurs solaires sont généralement la meilleure option pour vos besoins extérieurs dans ce cas.

Aventures en VR

La route elle-même peut être une aventure pour la plupart des gens. C’est pourquoi les voyages en camping-car gagnent en popularité ces jours-ci. Bien que la plupart des VR soient équipés d’une alimentation électrique existante, il est irréaliste de s’attendre à ce que votre VR réponde à tous les besoins en énergie tout en vous permettant de vous déplacer d’un endroit à l’autre. Voici quelques-unes des raisons d’assurer l’alimentation électrique lors d’un voyage en camping-car :

Le chargement de vos téléphones portables, ordinateurs portables et autres gadgets vous permettra de rester connecté en cas d’urgence sur la route.

L’alimentation supplémentaire vous permettra également de rester connecté et chargé en cas d’accident ou de tout défaut dans le VR.

Garder votre GPS chargé et prêt à partir vous assurera de ne pas vous perdre en naviguant sur de nouveaux itinéraires passionnants.

Vos appareils peuvent fonctionner sur le système d’alimentation portable pour conserver et compléter l’énergie de votre VR.

Les arrêts de camping-car sont parfaits pour une soirée cinéma impromptue avec un projecteur ou simplement votre ordinateur portable habituel, le tout alimenté par votre fournisseur d’énergie portable.

Camping ou randonnée

Les bonnes vieilles tentes et l’aventure de la randonnée ne vieillissent jamais. Maintenant, il est plus facile de se sentir complètement immergé dans la nature sans sacrifier le luxe d’une alimentation électrique stable. Cependant, il existe des risques potentiels lors de la randonnée ou du camping lorsque vous rencontrez une panne de courant. Une alimentation électrique stable est utile pour de nombreuses raisons en camping ou en randonnée :

Il est important de rester correctement nourri et soutenu lors des voyages de camping. C’est pourquoi une alimentation électrique fiable garantit que les aliments peuvent être facilement réchauffés ou cuits. Surtout si vous venez d’attraper une bonne prise en pêchant.

L’hydratation est également la clé d’une grande aventure en plein air. L’approvisionnement en eau peut manquer dans certaines régions et le fait de pouvoir faire bouillir de l’eau sur une cuisinière pour la débarrasser des germes peut vous protéger des maladies. Tout en vous gardant bien hydraté.

Les sentiers de randonnée plus longs et les voyages de camping nécessitent un bon sens de l’orientation, ce qui indique avoir un GPS fonctionnel et entièrement chargé à portée de main à tout moment.

Garder un téléphone portable complètement chargé en cas d’urgence sur le sentier pourrait potentiellement vous sauver la vie. D’autant plus que la plupart des sentiers ont également tendance à se déplacer dans des zones reculées avec presque personne à des kilomètres.

Les randonnées et le camping peuvent devenir très chauds et l’alimentation électrique garantira que votre ventilateur portable vous garde au frais.

La recharge de votre appareil garantit la sécurité et la commodité, et que le divertissement est à proximité. Surtout pour les plus petits. Ceux-ci incluent des lampes de poche rechargeables, des appareils électroménagers, des ordinateurs portables, des couvertures électriques et plus encore.

Pique-niques

Avec le beau temps qui se réchauffe, c’est le moment idéal pour préparer un panier de vos friandises préférées et profiter d’un pique-nique à l’extérieur. Un générateur solaire peut rendre la situation encore meilleure en veillant à ce que vos besoins énergétiques soient satisfaits. Même pendant que vous vous détendez :

Gardez facilement votre téléphone chargé en cas d’urgence.

Gardez vos gadgets pratiques peuvent rester complètement chargés et prêts à être utilisés à tout moment.

Les générateurs solaires sont également beaucoup plus silencieux et n’émettent pas de fumée ni d’odeurs désagréables. Ainsi, votre aventure en plein air peut rester paisible et sereine.

Amusez les enfants avec un film ou un jeu sur votre ordinateur portable.

Gardez facilement toutes les boissons au frais dans un mini-réfrigérateur ou réchauffez la nourriture des enfants en quelques minutes avec une cuisinière portable.

Écoutez votre musique préférée sans interruption depuis votre haut-parleur portable entièrement chargé.

Les activités de plein air sont le meilleur moyen de garder la famille heureuse, en bonne santé et détendue. Faites le bon choix et réduisez également le stress des besoins énergétiques en investissant dans un générateur solaire. Il ne vous reste plus qu’à choisir la solution d’alimentation portable adaptée à vos besoins. Mais Mango Power est là aussi pour ça !

Le Mango Power E est la solution d’alimentation extérieure ultime

L’une des réalisations majeures de Mango Power a été la création de son générateur d’énergie solaire portable avancé – le Mango Power E. Le Mango Power E prend en charge une impressionnante entrée d’énergie solaire de 2000 Wh, qui vous permet d’alimenter facilement vos appareils domestiques essentiels. Aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de votre maison.

L’appareil portable, élégant et efficace vous permet de garder les lumières allumées et de garder votre maison au chaud, tout en utilisant l’énergie propre et verte du soleil. Connecter votre Mango Power E à deux panneaux solaires Mango Power de 200W (36V) vous offre une alimentation hors réseau sans précédent.

Les panneaux solaires Mango Power avancés sont également construits avec une stratification de cellules solaires ETFE, qui est plus élevée que la plupart des panneaux solaires conventionnels et comporte des coussinets magnétiques pour un transport pratique.

Le générateur solaire Mango Power E est une solution pratique et efficace pour votre style de vie ultime hors réseau, en plein air – que vous campiez ou que vous preniez le camping-car pour un tour – mais peut également être idéal pour les pannes de courant et une utilisation d’urgence lorsque les lumières s’éteignent .

Le Mango Power E dispose d’une capacité impressionnante de 3,5 kWh et d’une puissance maximale de 3 000 W. Idéal pour alimenter tous vos appareils extérieurs, il s’étend même jusqu’à une capacité de 14kWh en combinant 2 appareils Mango Power E.

Le générateur solaire électrique utilise également des cellules de batterie CATL LFP ultra-durables pour des solutions de secours idéales à domicile, les urgences, l’utilisation de VR et juste pour rester hors du réseau.

Principales caractéristiques du générateur solaire Mango Power

Personnalisation facile pour différentes utilisations

Le Mango Power E peut être étendu de manière transparente avec une batterie Mango Power E jusqu’à une capacité de 7,06 kWh avec une sortie de 3000 W. Cela facilite son utilisation pour divers scénarios. De plus, 2 appareils Mango Power E peuvent être connectés avec un câble E-Link pour s’étendre facilement à une capacité de 14 kWh et une sortie de 6000 W.

Cellules de batterie CATL LFP ultra-durables

Les batteries lithium fer phosphate CATL utilisées par le Mango Power E sont beaucoup plus sûres et plus fiables que les autres batteries. La technologie d’auto-guérison unique du CATL permet à ses batteries de fonctionner pendant plus de cycles – charge, décharge et recharge plusieurs fois. Les batteries garantissent également des performances durables et fiables.

Charge rapide

La technologie de cellule de batterie CATL LFP ultra-durable utilisée par le Mango Power E permet une charge plus rapide – atteignant jusqu’à 80% en seulement 1 heure et une charge complète en 1,5 heure.

Plusieurs méthodes de charge

Chargez facilement le Mango Power E en utilisant plusieurs méthodes différentes, y compris

Charge maximale du générateur de 3000 W

Charge de station EV maximale de 2000 W

Charge solaire maximale de 2000W

Ou charge maximale du réseau 3000W

Rechargez votre Mango Power E en toute simplicité à la maison, dans l’une des milliers de stations EV à travers le monde, ou passez au vert en le branchant à des panneaux solaires pour une charge plus propre.

Phase divisée 240 V pour les appareils à usage intensif

À l’aide de l’accessoire mSocket Pro, l’appareil Mango Power E peut devenir un générateur à phase divisée haute puissance capable de fournir une sortie de 240 V. Cela vous permet de faire fonctionner facilement de gros appareils consommateurs d’énergie tels que des radiateurs, des sèche-linge, des pompes à eau, etc.

Les avantages d’utiliser le générateur solaire Mango Power

Mango Power est une marque fondée sur l’idée de fournir des solutions énergétiques propres et renouvelables aux propriétaires, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Le générateur solaire polyvalent et impressionnant Mango Power E est élégant et portable, et dispose d’une puissante capacité de 3,5 kWh qui vous permet d’emporter votre énergie partout où vous allez et en a toujours assez pour garder tous vos appareils, et la plupart des appareils extérieurs, sous tension.

Le Mango Power E bénéficie d’une série d’avantages qui incluent :

Alimentation continue

Le soleil est une ressource illimitée qui peut facilement fournir une alimentation fiable et constante. Le générateur solaire Mango Power en profite pleinement et peut donc maintenir une énergie stable dans toute votre maison et pour tous vos appareils à tout moment.

Solution énergétique hors réseau

L’énergie liée au réseau peut être incohérente et coûteuse. Les générateurs solaires fonctionnent hors réseau et réduisent activement le montant que vous dépensez en factures de services publics. Le générateur solaire Mango Power E est également un investissement à vie qui se rentabilise – en particulier avec l’aide des crédits d’impôt solaire fédéraux du gouvernement. Oubliez les incertitudes de vivre hors réseau et choisissez un générateur solaire pour une énergie efficace, abordable et constante.

Alimentation de secours en cas d’urgence

Dans un monde où la puissance indique tout, il est essentiel de maintenir un approvisionnement régulier en électricité dans votre maison et pour vos appareils. Oubliez les coupures de courant avec le Mango Power E et assurez une alimentation continue même en cas de panne d’électricité. L’appareil gardera les lumières allumées, les appareils en charge et votre maison au chaud et en sécurité. Même en cas d’urgence comme une catastrophe naturelle ou un temps orageux, le Mango Power E s’assurera que vous ne serez plus jamais à court d’énergie.

Source d’énergie écologique

La marque Mango Power se concentre sur l’innovation et le design durables. Chaque produit est fabriqué en tenant compte de son impact sur l’environnement. Le Mango Power E travaille activement à réduire la quantité d’émissions de gaz à effet de serre et de pollution de l’air dans notre environnement. Chaque recharge complète de l’appareil permet une réduction de 0,79 kg des émissions de carbone, soit l’équivalent de la quantité de carbone capturée par 48 arbres en une journée.

Polyvalence et commodité

Le Mango Power E est également conçu pour une mobilité maximale avec 2 roues pour le rendre aussi facile que de transporter une valise. La structure est pratique pour les activités de plein air, telles que les voyages en camping-car ou le camping. Nous savons qu’un générateur solaire n’est pas seulement destiné à être utilisé lorsque les lumières s’éteignent de manière inattendue et peut être utilisé pour vous assurer de maintenir l’alimentation où que vous alliez. Pour les aventuriers, le Mango Power E vous permet de profiter d’un éventail d’activités de plein air tout en gardant facilement vos appareils et appareils chargés et fonctionnels.

La valeur d’avoir une source d’alimentation fiable pour les camping-cars et la vie en plein air

Bien que les aventures en plein air soient le meilleur moyen de se détendre et de se détendre, il est important de s’assurer que votre voyage est sûr et que votre famille profite de tous ses éléments essentiels, notamment une alimentation électrique stable et fiable.

Protégez votre famille en choisissant le générateur solaire Mango Power E pour vous assurer une solution de secours énergétique fiable, stable et performante pour répondre à tous vos besoins.

Achetez votre générateur solaire Mango Power dès aujourd’hui !

Nous avons passé en revue toutes les raisons pour lesquelles les solutions solaires de Mango Power sont le meilleur choix, mais il est maintenant temps d’agir et d’obtenir la vôtre dès aujourd’hui !

Le Mango Power E

Achetez l’appareil Mango Power E combiné avec 2 panneaux solaires de 200W (36V) au prix modique de 4598,00 $ US !

Expédition facile et pratique en seulement 24 heures (jours ouvrables UNIQUEMENT)

Garantie 5 ans

Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours

Achetez-le maintenant ici!

Le déménagement solaire du panneau solaire Mango Power

Achetez le lot de 2 panneaux solaires Mango Power Solar Move d’une capacité de 200 W (36 V) au prix modique de 998,00 $ !

Achetez-le maintenant ici!

Choisissez le générateur solaire Mango Power et améliorez votre expérience outdoor avec une alimentation en énergie fiable et efficace.

En savoir plus sur la gamme Mango Power et les solutions d’alimentation portables innovantes et durables que nous proposons sur notre site Web mangopower.com.

