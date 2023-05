Vous pouvez modifier les messages sur WhatsApp, enfin !

WhatsApp, propriété de Meta, déploie enfin la possibilité de modifier les messages. Nous attendions cette fonctionnalité avec impatience depuis un certain temps. Et il a fallu attendre longtemps pour que WhatsApp le rende accessible au public. Néanmoins, comme le dit le proverbe, « Mieux vaut tard que jamais ». Aujourd’hui, la société a officiellement annoncé la sortie de l’édition de messages sur WhatsApp via un article de blog.

Comment modifier les messages sur WhatsApp ?

L’édition de messages sur WhatsApp est une nouvelle fonctionnalité intéressante qui facilitera la correction des erreurs et des fautes de frappe. Pour modifier un message, procédez comme suit :

Ouvrez la conversation WhatsApp contenant le message que vous souhaitez modifier. Appuyez longuement sur le message. Sélectionnez « Modifier ». Apportez vos modifications au message. Appuyez sur « Terminé ».

Le message modifié sera envoyé à tous les participants à la conversation. Il sera marqué comme « Modifié » afin que tout le monde sache que vous avez apporté des modifications. Cependant, vous ne pouvez modifier un message que dans les 15 minutes suivant son envoi. Après 15 minutes, le message sera verrouillé et ne pourra plus être modifié.

La nouvelle fonctionnalité d’édition de messages de WhatsApp est similaire à celle d’Apple, qui a été lancée l’année dernière. Les deux permettent aux utilisateurs de modifier les messages récemment envoyés pendant 15 minutes. Mais contrairement à Apple, WhatsApp ne limite pas le nombre de modifications.

Bien que ce soit un moyen pratique de corriger les fautes de frappe, ce n’est peut-être pas la méthode idéale pour supprimer des conversations ou des fils de discussion entiers. Dans de tels cas, les utilisateurs peuvent recourir à la suppression complète du message. WhatsApp propose depuis longtemps une fonction de suppression, mais celle-ci remplace le contenu supprimé par un avis « le message a été supprimé ». Pour être honnête, la fonction d’édition semble un peu plus soignée dans le flux.

Disponibilité

La nouvelle fonctionnalité d’édition de WhatsApp commence à être déployée aujourd’hui. Mais la fonctionnalité est actuellement publiée dans un déploiement progressif, il faudra donc peut-être un certain temps pour que tout le monde la reçoive.

En plus de la fonction d’édition, WhatsApp a également ajouté quelques autres nouvelles fonctionnalités ces derniers mois. Celles-ci incluent une fonction de verrouillage du chat pour protéger les conversations contre tout accès non autorisé et une fonction de newsletter organisée pour aider les utilisateurs à rester connectés avec leurs contacts.

