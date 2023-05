Apple déploie la première version bêta de macOS 13.5, watchOS 9.6 et plus encore pour les développeurs [U: Public Beta]

Juste un jour après la sortie publique d’iOS 16.5, Apple déploie maintenant la première version bêta de watchOS 9.6, tvOS 16.6 et macOS Ventura 13.5 pour les développeurs. Lisez la suite pendant que nous détaillons à quoi vous attendre pour ces mises à jour.

Mise à jour : Apple déploie désormais les mêmes mises à jour pour les bêta-testeurs publics.

iOS 16.5 n’était pas une énorme mise à jour. Il a ajouté un nouveau fond d’écran Pride Celebration pour l’écran de verrouillage de l’iPhone, ainsi que des fonctionnalités liées au sport pour les utilisateurs d’Apple News. En ce qui concerne macOS Ventura 13.4 et watchOS 9.5, les mises à jour ont ajouté un nouveau système qui vérifie l’identifiant Apple de l’utilisateur pour permettre au système d’obtenir un logiciel bêta. watchOS 9.5 a également ajouté un nouveau cadran Pride.

tvOS 16.5 active la nouvelle fonctionnalité Multiview, qui permet aux utilisateurs de regarder jusqu’à quatre flux sportifs sur l’application Apple TV en même temps. La fonctionnalité fonctionne actuellement avec MLS Season Pass et MLB Friday Night Baseball.

Quoi de neuf avec macOS 13.5 et watchOS 9.6 bêta ?

Mais qu’en est-il des mises à jour d’aujourd’hui ? Eh bien, nous ne savons pas encore ce qu’il y a de nouveau, mais vraisemblablement, ce ne sont pas non plus de grandes mises à jour. Apple organisera la WWDC 2023 le mois prochain, date à laquelle la société annoncera les versions bêta d’iOS 17, watchOS 10, macOS 14 et tvOS 17. Il semble donc plus probable que macOS 13.5 et watchOS 9.6 seront plus axés sur la correction des bugs et améliorer les performances globales du système.

Voici les numéros de build pour les mises à jour d’aujourd’hui :

macOS Ventura 13.5 bêta 1 : 22G5027e

tvOS 16.6 bêta 1 : 20M5527e

watchOS 9.6 bêta 1 : 20U5527c

Vous avez remarqué des changements dans les mises à jour logicielles d’aujourd’hui ? Faites-nous savoir sur nos réseaux sociaux ou sur Twitter @Netcost-security.fr.



