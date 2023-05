Les moddeurs rendent Doom jouable via le télétexte

Pourquoi c’est important : la liste des appareils et des programmes à faible consommation d’énergie qui exécutent Doom n’a cessé de s’allonger. Il comprend désormais une barre chocolatée, un bloc-notes, des moissonneuses-batteuses John Deere, un kiosque de commande libre-service McDonald’s, une version Lego, une puce neurale milliwatt, etc. Le dernier ajout est la plate-forme de transmission graphique TV Teletext, vieille de plusieurs décennies.

Un moddeur a récemment dévoilé une version du classique FPS de 1993 Doom via le télétexte, un système permettant de diffuser des graphiques simples sur des téléviseurs datant des années 1970. Le moddeur, nommé lukneu, a fait plusieurs ajustements pour adapter le jeu au télétexte, laissant des instructions détaillées aux utilisateurs intéressés à l’essayer par eux-mêmes.

Le mod exécute le jeu sur un PC tout en transmettant le signal vidéo à un téléviseur ou à un autre appareil doté d’un logiciel de lecture de télétexte (comme un Raspberry Pi). Le résultat affiche des graphiques simples en noir et blanc tout en optimisant l’interface utilisateur et les instructions du jeu pour qu’elles s’affichent correctement dans le télétexte, remplaçant le visage de Doomguy par un simple visage souriant. Les visuels auraient pu être plus détaillés, mais lukneu a choisi de prendre en charge le télétexte original de niveau 1 de 1976 et son répertoire de caractères simple pour une sensation plus authentique.

Les utilisateurs peuvent jouer au jeu avec divers périphériques d’entrée, y compris une télécommande TV. Cependant, la démonstration vidéo montre que le temps de réponse de la télécommande peut être un peu lent pour un jeu d’action comme Doom. D’autres fonctionnalités sont en route, notamment le prise en charge de la carte automatique, les graphiques en couleur, les caractères ASCII et un mode de rendu qui ne dessine que les bords.

Comme la plupart des mods Doom, jouer à la version télétexte nécessite un fichier WAD pour le premier jeu Doom. Lukneu ne l’a testé qu’avec la version shareware, mais tout WAD qui ne change pas l’interface utilisateur ou les noms des niveaux et les paramètres de difficulté devrait être compatible. Jusqu’à présent, le moddeur n’a construit Teletext Doom que pour fonctionner sur Linux, mais a fourni du hardware sur GitHub pour garantir que l’exécution des versions pour Windows ou d’autres plates-formes ne devrait pas être trop difficile.

Le télétexte est une norme de transmission de paquets d’informations relativement simples contenant du texte ou des logiciels sur des signaux de diffusion. Commençant dans les années 1970 avec une gamme limitée de caractères et de couleurs, il a gagné en complexité au fil des décennies jusqu’à tomber dans l’obscurité avec l’essor de la télévision numérique, des décodeurs avancés et des appareils mobiles. Malgré son âge et son apparente obsolescence, les services de télétexte sont toujours disponibles dans de nombreux pays, principalement en Europe.

