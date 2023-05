L’événement PlayStation Showcase arrive en direct le 24 mai, à quoi nous attendons-nous?

Chaque fois que Sony annonce un événement PlayStation Showcase, c’est toujours une excellente nouvelle pour les fans de PS du monde entier. En effet, de tels événements introduisent généralement quelque chose de nouveau dans le monde PlayStation. Il peut s’agir d’un nouveau jeu, d’une console, d’une mise à niveau logicielle ou de tout nouvel accessoire. À cet effet, la société a annoncé un autre grand événement vitrine. Cet événement se tiendra le 24 mai 2023.

Quand et où regarder l’événement PlayStation Showcase

L’annonce a été faite sur la chaîne YouTube de PlayStation et sur la page de blog du site Web de PlayStation également. Sony dit que l’événement se tiendra exactement à 13 heures, heure du Pacifique, et durera plus d’une heure. La diffusion de l’émission principale aura également lieu sur YouTube et Twitch, afin que tout le monde puisse la regarder en direct.

Selon l’annonce sur le blog PlayStation, l’événement se concentrera sur les jeux PS5 et PS VR2. L’événement donnera aux téléspectateurs un aperçu des meilleurs jeux actuellement en développement. Sony montrera certains jeux en cours de développement dans les studios Sony ainsi que dans des studios tiers.

À quoi s’attendre lors de l’événement PlayStation Showcase

Comme toujours, Sony a gardé les détails de l’événement derrière les rideaux jusqu’à la date de l’événement. Cependant, il y a plusieurs rumeurs en cours suggérant quelques jeux à attendre. En ce qui concerne les studios tiers, des rumeurs ont fait mention de Spider Man 2. Le jeu Spider Man 2 est actuellement parmi les jeux les plus attendus parmi les propriétaires de PS5. Son annonce devrait donc être l’un des temps forts les plus électrisants de l’événement.

D’autres jeux dignes de mention incluent God of War DLC, le mode multijoueur Last of Us, un redémarrage de Silent Hill ainsi que l’édition remake de Metal Gear Solid 3. Tous ces noms sont uniquement basés sur des rumeurs. Cependant, le 24 mai n’est plus que dans quelques jours pour que tous sachent ce que Sony a en stock pour tous les amateurs de PlayStation.

